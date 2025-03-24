日本出現「郵票詐騙」！ 受害者上當一口氣買千張

日本近來出現「郵票詐騙」手段，香川縣有男子被騙去購買1000張面額500日圓的郵票後寄出。（彭博）

2025/03/24 16:05

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本近來出現「郵票詐騙」手法，香川縣1名男子接到陌生人打來的電話後，依照指示購買1000張面額500日圓（約新台幣110元）的郵票並寄出，總共損失50萬日圓（約新台幣11萬元），當局透露今年已出現多起類似案件，呼籲民眾要多加小心。

據《讀賣新聞》報導，香川縣警察生活安全企劃課表示，受害者今年1月接到開頭為+號的國際電話，指稱他的手機被用在1起涉及5000萬日圓（約新台幣1100萬元）的詐騙案中，若想要避免麻煩必須購買500日圓郵票。

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受害者聽從指示前往香川縣內郵局買了千張郵票，並將其寄到其他縣的郵局，但後續就聯絡不上對方，讓他懷疑自己遭到詐騙，於本月向警方說明狀況。據了解，這名男子先前也因為被告知在付費網站有未付款帳單而被騙錢。

香川縣警指出，詐騙集團之所以指定要買郵票，可能是因為這樣比較不會讓受害者起疑心，由於今年出現了多起同樣情況的案件，警方認為這是新型詐騙手段，警示民眾千萬別上當。

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