川普遇刺被普廷祈禱感動！美特使：俄烏談判卡在「割地」

美國特使魏科夫（圖）透露，普廷委託俄羅斯頂尖藝術家為川普繪製一幅肖像畫，並由他帶回美國。（美聯社）

2025/03/23 18:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）22日報導，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）透露俄烏和平談判的最大障礙在於克里米亞與烏東四州被佔領區的歸屬問題，他形容這是談判中「房間裡的大象」（elephant in the room），指顯而易見卻被刻意忽略的關鍵問題。

魏科夫接受美國保守派媒體人、前《福斯新聞》主播卡爾森（Tucker Carlson）專訪談時表示，川普政府與俄羅斯的談判已「取得許多人認為不可能的進展」，但領土爭議仍待解決。值得注意的是，維特科夫似乎對烏克蘭東部四個地區——頓內茨克、盧甘斯克、札波羅熱和赫爾松的名稱不甚熟悉，還需卡爾森提醒。這四個區域是俄羅斯全面入侵烏克蘭期間非法吞併的領土，烏方堅決反對割讓。

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維特科夫聲稱這些地區舉行的入俄公投結果證明當地民眾希望脫離烏克蘭。「他們說俄語，公投中絕大多數人都表示希望接受俄羅斯統治，」他說。然而，CNN先前報導指出，當地投票是在槍口下進行，結果早已預設。

身兼川普中東特使並在俄羅斯談判中擔任要角的維特科夫表示，「烏克蘭在領土讓步上的憲法限制」已成為談判中的核心難題。美方將於24日在沙烏地阿拉伯分別會見俄烏雙方官員，繼續協商。

魏科夫指出，俄烏談判的癥結在於「俄羅斯實質控制的領土，國際社會是否承認」，以及澤倫斯基若承認割讓，其政治生涯能否延續。烏方則堅決「不承認被佔領土為俄國領土」，並希望在後續和平談判中解決此問題，避免「拖延整個過程」。

魏科夫對普廷讚譽有加，形容他「親切」、「聰明」且「直率」。他透露在莫斯科會見普廷前，川普政府某人曾提醒他要「小心」這位前KGB成員，但魏科夫反而認為普廷的情報背景證明其才智卓越。「過去只有全國最聰明的人才能進入KGB……他是位超級聰明的人……」維特科夫說，「我不認為普廷是個壞人。」

魏科夫還透露普廷委託俄羅斯頂尖藝術家為川普繪製了一幅肖像畫，並由他帶回美國。魏科夫還說，川普去年九月遇刺未遂後，普廷曾「到當地教堂與神父會面，為川普祈禱」，「不是因為他可能成為美國總統，而是因為兩人有友誼」。這些舉動顯然令川普感動。

魏科夫暗示，解決烏克蘭戰爭可能促成更廣泛合作，包括整合北極能源政策、共享航道、人工智慧合作及共同向歐洲輸送液化天然氣。「誰不希望看到俄美合作共同做好事的世界呢？」他最後反問道。

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