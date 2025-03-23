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    校長向600名小學生下戰帖解開「100萬道數學題」就睡屋頂 結局曝光

    美國亞利桑那州一間小學校長，主動向校內約600名學生下戰帖，直言他們若能解開總計100萬道數學題，自己就會去學校屋頂過夜，結果竟成功激起學生們的挑戰慾。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，歐新社）

    美國亞利桑那州一間小學校長，主動向校內約600名學生下戰帖，直言他們若能解開總計100萬道數學題，自己就會去學校屋頂過夜，結果竟成功激起學生們的挑戰慾。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，歐新社）

    2025/03/23 17:05

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕如何激發學生展現「主動學習」的興趣，一直是教育者得面對的重大難題。美國亞利桑那州一間小學校長，去年12月主動向校內約600名學生下戰帖，直言他們若能解開總計100萬道數學題，自己就會去學校屋頂過夜，結果竟成功激起學生們的挑戰慾與團結合作精神，最終成功將校長送上屋頂吹冷風。

    綜合外媒報導，位在美國亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）的「Imagine Schools Coolidge Elementary」小學，近來校內學生完成一項驚人挑戰。根據小學校長柯林斯（Erik Collins）透露，他在去年聖誕節假期期間，曾向學校約600名學生表示，如果他們能完成總計100萬道數學題，他就會獨自一人去學校屋頂上過夜。

    柯林斯表示，他還有指定數學題的程度需在幼稚園到5年級之間。學生們聽到校長發起的挑戰後，竟讓枯燥乏味的數學成功在校內成為熱門話題，甚至刺激許多學生的好勝心，紛紛加入各種數學題解題的行列中，還讓一些不擅長數學的學生，主動向擅長數學的同學和老師求助，展現出集思廣益、團結合作的精神。

    報導指出，在學生們每日的努力解題下，終於在今年3月成功累積100萬道數學題，而校長柯林斯得知此事後，也願賭服輸、信守當初的承諾，選在3月20日戴著毛帽與睡袋前往學校屋頂，頂著寒冷的低溫過夜。校內老師則笑說，柯林斯的這番行動不僅成功讓學生在數學方面展現出明顯的進步，也激勵學生維持積極學習的狀態。

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