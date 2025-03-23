俄烏停火露曙光？彭博：川普力拚4/20達協議 普廷卻打太極

據報導，川普力拚4月20日達成俄烏停火協議，俄國總統普廷（右）卻打太極。（資料照，法新社）

2025/03/23 17:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕彭博（Bloomberg News）週日（23日）引述知情人士消息報導，美國希望在未來幾週內促成俄羅斯與烏克蘭達成廣泛停火，目標是在4月20日前達成停火協議，但俄羅斯態度冷淡，似無急迫達成共識之意，為停火前景蒙上陰影。

川普23日表示，遏止俄烏戰爭升級的努力「已受控於一定程度」。他強調與俄羅斯總統普廷及烏克蘭總統澤倫斯基關係良好。上週，他分別與兩人通話，盼終結這場自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭起的衝突。雖未實現30天全面停火目標，普廷同意暫停攻擊烏克蘭能源設施30天，澤倫斯基亦表接受。

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據彭博援引知情人士消息，美國冀望於沙烏地阿拉伯舉行的會談促成突破。未來數天，美國官員將與俄烏代表分別對話，這是戰爭初期後首次平行談判。然而，雙方立場懸殊，4月20日目標恐難如期實現。

白宮發言人休斯（Brian Hughes）強調：「我們致力於停火與持久和平，但談判細節不予公開。」

歐洲官員憂心，川普急於外交勝績，可能犧牲烏克蘭利益，同意不利條款。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）接受彭博電視（Bloomberg Television）訪問時批評：「俄羅斯假意談判，言和平卻不守承諾，持續攻擊基礎設施。」事實上，俄方24日凌晨以無人機襲擊基輔，造成至少3人死亡；烏克蘭則反擊俄軍基地與指揮中心。

沙國會談將聚焦執行30天能源設施停火的技術細節，並探討擴大停火至黑海航運。此為2022年3月伊斯坦堡談判破局後，俄烏首次平行對話。澤倫斯基表示，基輔準備迅速行動，派國防部長與高級助理與會，擬定停火目標清單。反觀普廷僅遣低階官員，似意拖延。

川普就職前承諾速解戰爭，但進展緩慢。知情人士透露，普廷提全面要求，包括停供烏克蘭武器，遭基輔與盟友否決。克里姆林宮表明，除非達成全面和平，否則不考慮與川普會晤。

華盛頓德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）常務董事貝爾齊納（Kristine Berzina）指出：「俄羅斯無意急停，若與美妥協，可能損及其與中國、伊朗、北韓關係。」普廷近日派安全助手赴北韓，向金正恩簡報，凸顯其盟友網絡。

歐洲則擔憂，若俄拒妥協，川普壓力有限。英國首相施凱爾（Keir Starmer）轉向空海支援，維和部隊計畫受阻。華盛頓史汀生中心（Stimson Center）研究員艾許福特（Emma Ashford）認為：「俄羅斯試圖爭取最大利益，又不願錯失良機，停火或逐步推進。」

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