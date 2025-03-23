土耳其政治風暴！伊斯坦堡市長收押 逾55省市示威

3月22日在土耳其伊斯坦堡，鎮暴警察列隊與示威者對峙，抗議民眾反對市長伊瑪莫魯被拘留，現場火光與濃煙瀰漫。（路透）

2025/03/23 16:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕美聯社報導，土耳其伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）週日（23日）被法院正式逮捕，並因貪汙指控遭羈押候審。這位總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）的首要對手於週三（20日）被拘，引發全國逾55省市大規模抗議，成為十餘年來最嚴重街頭動盪，外界憂心土耳其民主與法治岌岌可危。

伊瑪莫魯被捕前即將獲共和人民黨（CHP）提名為2028年總統候選人，他週六向警方表示，指控其貪汙與「協助恐怖組織」是「不道德且毫無根據」。此案被視為政治清算，旨在剷除艾多根安的主要競爭者。政府否認司法行動具政治動機，強調法院獨立性，但執政黨正義與發展黨（AKP）近年對反對派的打壓不斷加劇。

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事件點燃民眾怒火，抗議從伊斯坦堡擴散至全國。內政部長耶爾利卡亞（Ali Yerlikaya）在社群平台X透露，週六深夜警方逮捕323人。鎮暴警察在伊斯坦堡使用橡膠子彈、催淚瓦斯與震撼彈強力鎮壓，示威者退守市政廳；在首都安卡拉，高壓水砲出動；在伊茲米爾（Izmir），學生遊行遭封堵。共和人民黨領袖歐澤（Ozgur Ozel）稱，伊斯坦堡抗議人數「逾50萬」。

與此同時，共和人民黨週日展開初選，力挺伊瑪莫魯成為總統候選人，投票自當地時間上午8時（台灣時間下午1時）開始。該黨開放全民參與，並設「團結票箱」讓非黨員表達支持，試圖展現伊瑪莫魯的民意基礎。他被外界視為唯一能挑戰艾爾多安的政治人物。

伊瑪莫魯自2019年當選伊斯坦堡市長，結束執政黨25年掌控，兩度擊敗艾多根陣營。去年地方選舉，他成功連任，共和人民黨勢力大增。然而，他早面臨多重訴訟，包括2022年因「侮辱最高選舉委員會」被定罪的上訴案。本週，一大學更以30年前轉學瑕疵為由取消其學歷，形同阻斷其參選總統資格，他誓言反擊。

伊斯坦堡市政府聲明，伊瑪莫魯警告其被捕「重創土耳其國際形象，動搖民眾對司法與經濟的信心」。金融市場應聲震盪，土耳其里拉重挫，伊斯坦堡證券交易所100指數（BIST 100）週五收盤下跌近8%。

儘管三大城市頒布示威禁令，艾多根警告不容「街頭恐怖」，抗爭烈度未減。伊瑪莫魯的命運牽動土耳其政局，也讓國際社會關注這個北約成員國的未來。

土耳其伊斯坦堡市長伊瑪莫魯23日被法院正式逮捕。（路透）

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