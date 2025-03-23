為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    在機上廁所便秘坐了30分鐘 乘客指控遭機師拖出來還被迫露鳥

    美國旅客搭乘聯合航空時，由於便秘在班機廁所內待了30分鐘，卻被機師拖出來並且被迫露鳥。聯航客機示意圖。（美聯社）

    美國旅客搭乘聯合航空時，由於便秘在班機廁所內待了30分鐘，卻被機師拖出來並且被迫露鳥。聯航客機示意圖。（美聯社）

    2025/03/23 11:29

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州正統猶太教徒利布（Yisroel Liebb）指控，他1月28日搭乘聯合航空從墨西哥飛回德州休士頓，由於便秘在班機廁所內待了30分鐘，沒想到卻被機師拖出來而且來不及穿好褲子，讓他的生殖器裸露在其他乘客面前，因此向聯航、後續派員處理的國土安全部提告。

    據《美聯社》報導，曼哈頓聯邦法院所收到的訴訟文件顯示，利布當天和另名教友賽巴格（Jacob Sebbag）一起搭機，在利布進入廁所大約20分鐘後，空服員叫醒睡著的賽巴格，希望他去了解一下同行友人為何要上廁所上那麼久。

    利布當時隔著門說明了自己的便秘問題，指稱再用一下就好，賽巴格便將狀況轉告給空服員。過了差不多10分鐘後，由於利布仍然不舒服因此並未出來，此時聯航機師就跑來要求利布馬上離開廁所。

    訴訟文件指出，雖然利布回應他馬上就好，機師卻用力砸鎖並強行打開廁所門把他拖出來，全然不管利布的褲子脫到腳踝處還未拉起，導致利布的生殖器暴露在賽巴格、空服員和附近乘客眼前。

    利布與賽巴格指控，機師將他們2人推回座位後，對他們的信仰和「猶太人行為」發表意見，在抵達休士頓後，利布一度被海關及邊境保衛局（國土安全部轄下機關）的人員上銬並拘留。

    利布表示，受到這起風波影響，使得他們無法搭上飛往紐約的轉機航班，雖然聯航後來免費提供隔天的機票，但2人的飯店住宿費、餐費都要自己付錢。

    聯合航空對於利布的指控不願回應，海關及邊境保衛局則指稱他們是收到航空公司的要求，派員處理機上騷亂事件，由於案件還在審理當中，無法提供更多的說明。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播