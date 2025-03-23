金星變身絢麗新月 「火焰彩虹」驚艷全球

這張3月8日拍攝的照片，捕捉到逐漸變暗的金星光線被地球大氣層折射，形成一道火焰般的彩虹。（圖擷取自Spaceweather.com）

2025/03/23 11:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕金星，這顆素有「愛情星球」之稱的明亮天體，近日以全新面貌驚艷天文愛好者。新拍攝的照片顯示，隨著金星即將於3月23日與地球、太陽連成一線，它已轉化為細長的新月形，在特定條件下更宛如一道巨大的「火焰彩虹」，令人目眩神迷。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，3月23日，金星將迎來「下合日」，即位於地球與太陽之間的特殊天象。此時，太陽強烈的光芒幾乎完全遮蔽金星，使其難以目視。即使勉強可見，金星也因背對陽光而呈現新月般的暗影狀態。過去數週，隨著它逐步靠近這一位置，其外觀愈發纖細，猶如月亮初生。

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美國天文攝影師道科斯蒂克（Douglas Kostyk）於3月8日在紐約州艾歐尼亞（Ionia）的瑪利安與馬克斯·法拉什天文觀測中心（Marian and Max Farash Center for Observational Astronomy）捕捉到這一奇景。當時，金星僅約7%的表面被陽光照亮，照片卻意外呈現出絢麗的彩虹光輝。據太空天氣網站Spaceweather.com解釋，這是大氣中的微粒如稜鏡般折射光線，將紅、藍等色彩分離開來，尤其當金星貼近地平線時，因新月形極薄，色散效應更顯著。

金星近期因靠近地球而格外明亮，自2月初以來一直是夜空焦點。它還參與了一場罕見的「行星遊行」，太陽系所有行星輪番亮相。金星在其中尤為醒目，常與月亮比鄰，甚至偶爾與水星等天體並列。2月底，七大行星連成一線的畫面中，金星更是辨識度最高的明星。用肉眼即可輕易發現它的光芒，但若想細賞新月形貌，需借助高倍望遠鏡。

「行星遊行」雖已落幕，但未來數週，部分行星仍較易觀測。下合日後，金星將進入「盈虧」階段，從纖細新月逐漸恢復飽滿外觀。若天氣與大氣條件配合，彩虹效應預計數週內仍可見。金星約每18個月經歷一次下合日，下次將於2026年10月24日登場。

隨著金星接近下合，越來越多的暗面轉向朝向地球。（圖擷取自NASA專頁）

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