跨性別運動員爭議延燒 川普要緬因州長道歉

美國緬因州州長米爾斯（左）與美國總統川普（右）在跨性別運動員的議題上針鋒相對，僵局至今未解。（彭博社、法新社）

2025/03/23 09:46

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〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普與緬因州州長米爾斯（Janet Mills）為了跨性別運動員參賽權激烈對峙。據《POLITICO》報導，川普22日要求米爾斯「誠懇道歉」，否則將對緬因州採取懲罰性措施；衝突延燒至今未解。

爭端源於今年2月白宮一場州長會議。川普當時威脅，各州應禁止跨性別運動員參與女子體育賽事，若不遵守他簽署的行政命令，將撤回聯邦補助。米爾斯當場回嗆：「法庭上見！」此後，川普政府針對緬因州展開多項調查，涵蓋教育部、衛生及公共服務部與農業部。

川普於21日上午透過「Truth Social』平台發文，要求米爾斯為先前言論「誠摯道歉」，並承諾不再挑戰聯邦政府。他表示，雖然緬因州已為州長在會議上的「錯誤發言」致歉，但米爾斯本人尚未表態，「她才是關鍵人物」。

川普強調，唯有州長親自道歉並保證不再違抗，此事才能落幕。目前，川普所指的「緬因州道歉」尚不明確，白宮未回應貼文，也未透露米爾斯若不道歉的後果。米爾斯辦公室則保持沉默。

川普政府近期頻向學校施壓，強制執行其2月5日簽署的行政命令，禁止跨性別女性參加女子賽事，依據為《教育法修正案第九條》（Title IX），該法禁止接受聯邦資金的教育機構性別歧視。然而，拜登政府曾指出，此禁令本身違反該法。川普以凍結補助為籌碼，本週稍早宣布暫停撥款賓州大學.75億美元（約新台幣57.37億元），因該校允許跨性別運動員參賽。

在緬因州，農業部曾於3月10日暫停對該州學校系統的補助，影響農民與林業計畫，資金源自該州贈地大學的數百萬美元撥款。兩天後，農業部態度軟化，恢復補助，並於本週宣布緬因大學未違反《教育法修正案第九條》，因其已表明遵守川普規定。校長馬洛伊（Dannel Malloy）表示，學校將繼續利用聯邦資金推動教育與研究，強調從未違法，並指美國國家大學體育協會（NCAA） 2月更新規定後，校內政策無需調整。

然而，爭議未平息。19日，美國教育部民權辦公室（Office for Civil Rights）認定緬因州教育部門違反《教育法修正案第九條》，要求10天內自願整改，否則將移交司法部）執法。農業部19日聲明中更以粗體警告：「緬因州其他地區若不依法保護女性平等權益，將失去經費。」川普與緬因州的對抗，仍懸而未決。

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