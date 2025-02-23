「不照做就沒錢！」川普強硬推跨性別禁令 州長怒回：法院見

米爾斯與川普在跨性別運動員的議題上針鋒相對。（彭博社、法新社）

2025/02/23 19:29

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上月宣誓就職後，隨即下令限縮政府對跨性別身分的承認，停止簽發性別中立「X」選項護照，並要求官方文件僅標註生理性別。近日，他更簽署行政命令，禁止跨性別運動員參加女子賽事，並以聯邦資金作為執行手段，未料民主黨籍緬因州州長米爾斯（Janet Mills）當場反對，並嗆聲「法院見」，引發全美關注。

綜合外媒報導，川普前（21日）在白宮與全美州長會晤時，談及該行政命令時強調，「這是為了保護女性運動員，禁止生理男性參加女子運動項目」表示，「很多民主黨人因為這件事和我作對」；隨後更直接點名米爾斯問道，「妳會遵守這道命令嗎？」直言，「你最好照做，否則就拿不到任何聯邦資金。」米爾斯則強硬回應，「先生，我們會依法行事，法院見！」

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兩人唇槍舌劍，場面一度火藥味十足。川普不甘示弱，怒嗆，「沒問題，法庭見！等妳州長任期結束後，好好享受退休生活吧，因為我不認為妳還能再選得上任何官員。」

事發後，美國教育部也宣布，將調查緬因州教育廳是否違反《教育法修正案第九條》（Title IX），該條款保障教育機構中不受性別歧視。調查重點包括是否「允許生理男性參加女子校際比賽」及「未保障女性專屬設施的使用權」。

米爾斯隨後發表聲明，表示「緬因州不會因為總統的威脅而屈服」，並強調若聯邦資金遭扣留，州政府與檢察總長將立即採取法律行動，全力捍衛學童的教育權益。

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