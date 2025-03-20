賓州大學允跨性別運動員參賽 川普大砍57億聯邦補助經費

賓州大學游泳選手莉亞湯瑪斯（Lia Thomas），2022年參加俄亥俄州Zippy邀請賽，在女子組項目贏得3項冠軍，並打破全國紀錄，然而湯瑪斯是一名跨性別者，引發爭議。（擷取自推特，合成圖）

2025/03/20 17:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》19日報導，美國川普政府以賓州大學（University of Pennsylvania）允許跨性別運動員加入女子游泳隊為由，宣布暫停撥付該校約1.75億美元（約合新台幣57億元）的聯邦經費。此舉再度掀起美國社會對跨性別運動員參賽權的激烈爭議。

賓州大學發言人表示，校方尚未接到正式通知或相關細節，並強調學校始終遵循美國大學體育協會（NCAA）與常春藤聯盟（Ivy League）的規定。一名白宮高層官員向《華爾街日報》透露，賓大准許該名跨性別泳將參賽，不僅打破多項女性紀錄，還允許其使用女子更衣室，引發公平性爭議。

請繼續往下閱讀...

外界推測，此事涉及2022年代表賓大出賽的跨性別泳將莉亞湯瑪斯（Lia Thomas）。湯瑪斯2019年公開跨性別身分並開始激素治療，2022年摘下NCAA第一級（Division I）500碼自由式冠軍，成為首位公開跨性別身分的NCAA冠軍。《華爾街日報》聯繫其代表未獲回應。

賓大因跨性別參賽議題屢陷風波。上個月，三名前女泳將控告學校及常春藤聯盟錦標賽主辦方，指莉亞湯瑪斯參賽構成不公。美國教育部今年2月也展開調查，檢視賓大是否違反保障女泳將權益的規定。

禁止跨性別女性參加女子體育項目是川普核心政策之一。他上個月簽署「禁止男性參與女子體育」（Keeping Men Out of Women’s Sports）行政命令，嚴禁跨性別女性參與校園女子賽事。巧合的是，川普1968年畢業於賓大華頓商學院（Wharton School）。

川普政府近期動作頻頻。本月稍早，以處理親巴勒斯坦示威不力為由，取消哥倫比亞大學）約4億美元（約合新台幣131億元）聯邦補助。哥大擬妥協，包括禁蒙面示威並擴大校警權力以換取資金恢復。

同日，川普政府也指控緬因州違反《教育法修正案第九條》（Title IX），因其允許跨性別女運動員參賽並使用女子更衣室。美國教育部民權辦公室已展開調查，並要求緬因州立即禁止生理男性參加女子賽事，否則將失去聯邦經費。

美國總統川普2月5日在白宮東廳簽署「禁止男性參與女子體育」行政命令。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法