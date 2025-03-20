美國防部清洗DEI內容 竟「誤刪」MLB黑人傳奇巨星羅賓森服役資料

美國國防部在社群媒體及網站上刪除涉及DEI價值的相關內容時，不慎將美國棒球大聯盟（MLB）史上第一位非裔球員羅賓森的服役資料等多個頁面刪除。事後美國國防部恢復這些頁面，並發表聲明澄清是「誤刪」。（美聯社）

2025/03/20 11:53

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普及國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）認為，多元、公平及包容（DEI）價值觀已傷害美軍作為軍隊之本質，下令國防部在社群媒體及網站上刪除涉及DEI價值的相關內容，美國棒球大聯盟（MLB）史上第一位非裔球員羅賓森（Jackie Robinson）的陸軍服役資料等多個頁面卻都被刪除。事後美國國防部恢復這些頁面，並發表聲明澄清是「誤刪」。

綜合外媒報導，美國國防部在2月26日發布備忘錄，內容要求對所有國防部網頁進行重整，刪除所有促進DEI價值的新聞、專題文章、照片及影片。國防部官員透露，有不少內容都是國防部內部以DEI字詞搜尋時被誤刪的，相關被刪除的內容包括羅賓森的服役內容、二戰期間的美國非裔飛行員「塔斯克基飛行員」（Tuskegee Airmen）、在廣島上空擲下「小男孩」原子彈的B-29轟炸機「艾諾拉·蓋號」（Enola Gay）、美國原住民納瓦荷族密碼兵、參與硫磺島作戰的陸戰隊員，以及女性戰機飛行員等。

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《abcNEWS》報導指出，標題為《曾服役過的體育英雄：棒球巨星羅賓森曾是二戰士兵》的文章，在19日下午恢復上線，且內容與先前一致。針對父親在國防部的致敬檔案內容被刪，羅賓森之子大衛·羅賓森（David Robinson）表示非常驚訝，他強調父親作為一位軍人與體育英雄為整個國家服務，父親的勇氣、天賦與奉獻精神，為職業運動及整個社會的公平競爭精神做出巨大貢獻。

美國國防部發言人烏爾奧特（John Ullyot）透過聲明強調：「國防部裡的每一個人都喜歡羅賓森。」並表示國防部向許多軍事英雄致敬，並且不會透過種族、民族或性別等不可改變的特徵來看待或凸顯他們。

烏爾奧特提到：「針對各部門迅速遵守指令、將DEI內容從所有平台移除，對此感到十分滿意。而對於那些被移除的內容，無論是故意還是誤刪，如果超出了指令中明列的範圍，我們會指示各部門修正，以確保內容表彰美國英雄，讚揚他們與其他美國人並肩服役。」

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