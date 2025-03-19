澤倫斯基為談判劃紅線 批俄承諾與現實矛盾

烏克蘭總統澤倫斯基19日在赫爾辛基召開記者會。（彭博）

2025/03/19 22:02

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷18日通話，普廷同意暫停攻擊烏克蘭能源基礎設施。烏國總統澤倫斯基19日表示，普廷的承諾「與現實情況非常矛盾」，因為前一夜俄國還在攻擊烏國全國多地；同時，澤倫斯基也為未來談判劃下一條紅線：割讓領土。

澤倫斯基19日在赫爾辛基與芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）共同召開的記者會上表示，當天將與川普通話，期待聽到更多關於川普和普廷前一天通話討論有關停火的細節，以及下階段需要採取的步驟。

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澤倫斯基隨後批評俄國，在川、普兩人通話後，仍持續攻擊烏國，「就連昨夜，在普廷與⋯⋯川普的通話後，就在普廷宣稱他下令停止攻擊烏克蘭能源設施之際，這一晚發出150架無人機（攻擊），包括能源設施」。他說，「光說停火還不夠」，「如果俄羅斯不攻擊我國設施，我們肯定也不會攻擊他們的」。

18日川普與普廷長達2小時多的通話後才剛結束，基輔空襲警報聲就大響，隨後是陣陣爆炸聲，除了基輔，東北部蘇梅、哈爾科夫、西北部日托米爾州（Zhytomyr）、中部波塔瓦（Poltava）和第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）等多地，都遭俄國無人機攻擊，一些平民設施遭擊中，蘇梅區一家醫院受損。

俄方宣稱已經暫停對烏國能源設施的攻擊，反批基輔攻擊俄國油氣管線附近的設備。克里姆林宮發言人佩斯科夫說，「令人遺憾的，我們看到，到目前為止，基輔政權方面並無對等行動」。俄國表示，在亞速海上空、俄國邊境庫斯克、布揚斯克和鄰近的奧勒爾州、杜拉地區，共攔截下57架烏克蘭無人機。

澤倫斯基18日晚間對川普、普廷通話成果，先表示他對雙方暫停攻擊彼此能源設施持開放態度，「我方會支持這一點」；但在隨後發表的聲明中，指普廷「實際上是拒絕全面停火提案」。至於普廷要求烏國停止軍事動員，以及西方停止提供軍援，澤倫斯基說，「他的整個策略，就是盡可能削弱我們」。

他19日的談話，也預告未來談判其中一個最困難的議題是領土讓步的問題，「對我們來說，承認烏克蘭被暫時佔領的土地為俄羅斯的，這是紅線，我們不會接受」。

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