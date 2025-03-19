停止軍援烏克蘭「行不通」 歐盟拒絕俄羅斯停火條件

歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯指出，俄羅斯停火條件「荒謬」。（歐新社）

2025/03/19 17:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕歐盟最高外交官19日表示，美國總統川普與俄羅斯總統普廷的通話顯示，俄羅斯無意在烏克蘭問題上做出任何實質讓步，並強調克里姆林宮要求西方停止對基輔軍援的條件「絕不可接受」。

法新社報導，歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）指出：「如果仔細閱讀雙方發布的通話摘要，就能明顯看出俄羅斯並未展現任何妥協意願。」

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普廷於18日與川普通話時，同意暫停對烏克蘭能源設施的攻擊，但拒絕全面停火，除非西方國家全面停止對烏克蘭的軍事援助。

「俄羅斯的意圖是讓烏克蘭毫無防備」卡拉斯強調，「若軍援中斷，俄軍便可肆意推進，因為烏克蘭將無力自衛。這種條件根本不可能接受。」

美國政府一直推動立即停火30天，作為結束這場長達三年的戰爭的第一步。儘管這次備受關注的通話，未能促成烏克蘭先前支持的全面停火，但雙方仍達成了部分共識，即未來30天內，暫停對烏克蘭能源基礎設施的攻擊。

然而，通話結束數小時後，俄軍再度發動空襲，烏克蘭多地響起爆炸聲與空襲警報。

烏克蘭總統澤倫斯基指控，俄羅斯襲擊包括醫院在內的民用設施，並批評克里姆林宮的行動，等同於拒絕美國主導的停火倡議。

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