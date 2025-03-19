妨礙競選？土耳其萬年總統「最大政敵」突被捕 還遭撤銷學位

土耳其第一大城伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）。（資料照，法新社）

2025/03/19 17:36

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其第一大城伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）被視為現任總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）最大政敵，也是角逐下屆總統熱門候選人。然而，伊瑪莫魯昨（18）日先是被母校大學撤銷學位，今（19）日則遭當局以貪汙、協助恐怖組織為由逮捕，事件引發各國高度關注。

綜合外媒報導，伊瑪莫魯今日上午在住處被土耳其政府派出大批警力逮捕，據傳目前正被拘留中，根據伊斯坦堡檢察官辦公室消息指出，當局指控他犯下賄賂、操縱投標、協助恐怖組織等罪名。不僅如此，當局還針對包括記者、商人在內等100人發部拘捕令，同時下令封閉伊斯坦堡周邊多條道路，禁止民眾發起示威活動。

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伊瑪莫魯妻子迪蕾克（Dilek Imamoglu）透露，警方在天亮之前就來到家中，丈夫在上午7點半左右被帶走。另從伊瑪莫魯被捕前發布在社群平台X（原推特）的影片顯示，大批穿著防爆裝備的警察、數十輛警車停在其住家外。

專門監測網路故障事件的非政府組織NetBlocks.org則透露，目前土耳其政府已限制訪問多個社群媒體平台，包括社群平台X、YouTube、Instagram、TikTok等。報導指出，土耳其政府這波行動時間點相當敏感，因為再過幾天該國最大在野黨共和人民黨（CHP）就要舉行黨內初選，準備推選伊瑪莫魯成為該黨下屆總統大選的候選人。

據了解，伊瑪莫魯是土耳其最知名的在野黨人士，在部分民調顯示，他支持率高於現任總統艾爾段。值得注意的是，伊瑪莫魯被前一天，伊斯坦堡大學（Istanbul University）宣稱他有違規行為，強制撤銷他的學位，導致他失去成為總統候選人的資格，因為依據土耳其法律規定，大學學位是參選總統的必要條件之一。

對於伊斯坦堡大學的說詞，伊瑪莫魯痛斥此舉是「非法行為」，超出其管轄權範圍，將提出司法挑戰，未料隔天他就遭逮捕拘留。

針對當局一連串行動，共和人民黨主席厄澤爾（Ozgur Ozel）出聲譴責，「這是政變，目前有一股力量試圖阻止國家決定下一任總統」，目前艾爾段政府強烈否認相關指控，還宣稱「司法是獨立的」。

Millet iradesine darbe vuruluyor. pic.twitter.com/waXHu23ZVN — Ekrem İmamoğlu （@ekrem_imamoglu） March 19, 2025

The will of the people cannot be silenced through intimidation or unlawful acts. I stand resolute, entrusting myself not only to the 16 million residents of Istanbul but to the 86 million citizens of Türkiye and all who uphold democracy and justice worldwide. I stand firm in my… pic.twitter.com/bVb0HfYZnj — Ekrem İmamoğlu （International） （@imamoglu_int） March 19, 2025

目前土耳其當局下令封閉伊斯坦堡周邊多條道路，禁止民眾發起示威活動。（法新社）

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