妨礙競選？土耳其萬年總統「最大政敵」突被捕 還遭撤銷學位

2025/03/19 17:36

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕土耳其第一大城伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯(Ekrem Imamoglu)被視為現任總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)最大政敵,也是角逐下屆總統熱門候選人。然而,伊瑪莫魯昨(18)日先是被母校大學撤銷學位,今(19)日則遭當局以貪汙、協助恐怖組織為由逮捕,事件引發各國高度關注。

綜合外媒報導,伊瑪莫魯今日上午在住處被土耳其政府派出大批警力逮捕,據傳目前正被拘留中,根據伊斯坦堡檢察官辦公室消息指出,當局指控他犯下賄賂、操縱投標、協助恐怖組織等罪名。不僅如此,當局還針對包括記者、商人在內等100人發部拘捕令,同時下令封閉伊斯坦堡周邊多條道路,禁止民眾發起示威活動。

伊瑪莫魯妻子迪蕾克(Dilek Imamoglu)透露,警方在天亮之前就來到家中,丈夫在上午7點半左右被帶走。另從伊瑪莫魯被捕前發布在社群平台X(原推特)的影片顯示,大批穿著防爆裝備的警察、數十輛警車停在其住家外。

專門監測網路故障事件的非政府組織NetBlocks.org則透露,目前土耳其政府已限制訪問多個社群媒體平台,包括社群平台X、YouTube、Instagram、TikTok等。報導指出,土耳其政府這波行動時間點相當敏感,因為再過幾天該國最大在野黨共和人民黨(CHP)就要舉行黨內初選,準備推選伊瑪莫魯成為該黨下屆總統大選的候選人。

據了解,伊瑪莫魯是土耳其最知名的在野黨人士,在部分民調顯示,他支持率高於現任總統艾爾段。值得注意的是,伊瑪莫魯被前一天,伊斯坦堡大學(Istanbul University)宣稱他有違規行為,強制撤銷他的學位,導致他失去成為總統候選人的資格,因為依據土耳其法律規定,大學學位是參選總統的必要條件之一。

對於伊斯坦堡大學的說詞,伊瑪莫魯痛斥此舉是「非法行為」,超出其管轄權範圍,將提出司法挑戰,未料隔天他就遭逮捕拘留。

針對當局一連串行動,共和人民黨主席厄澤爾(Ozgur Ozel)出聲譴責,「這是政變,目前有一股力量試圖阻止國家決定下一任總統」,目前艾爾段政府強烈否認相關指控,還宣稱「司法是獨立的」。

The will of the people cannot be silenced through intimidation or unlawful acts. I stand resolute, entrusting myself not only to the 16 million residents of Istanbul but to the 86 million citizens of Türkiye and all who uphold democracy and justice worldwide. I stand firm in my… pic.twitter.com/bVb0HfYZnj