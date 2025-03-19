為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    妨礙競選？土耳其萬年總統「最大政敵」突被捕 還遭撤銷學位

    土耳其第一大城伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）。（資料照，法新社）

    土耳其第一大城伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）。（資料照，法新社）

    2025/03/19 17:36

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其第一大城伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）被視為現任總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）最大政敵，也是角逐下屆總統熱門候選人。然而，伊瑪莫魯昨（18）日先是被母校大學撤銷學位，今（19）日則遭當局以貪汙、協助恐怖組織為由逮捕，事件引發各國高度關注。

    綜合外媒報導，伊瑪莫魯今日上午在住處被土耳其政府派出大批警力逮捕，據傳目前正被拘留中，根據伊斯坦堡檢察官辦公室消息指出，當局指控他犯下賄賂、操縱投標、協助恐怖組織等罪名。不僅如此，當局還針對包括記者、商人在內等100人發部拘捕令，同時下令封閉伊斯坦堡周邊多條道路，禁止民眾發起示威活動。

    伊瑪莫魯妻子迪蕾克（Dilek Imamoglu）透露，警方在天亮之前就來到家中，丈夫在上午7點半左右被帶走。另從伊瑪莫魯被捕前發布在社群平台X（原推特）的影片顯示，大批穿著防爆裝備的警察、數十輛警車停在其住家外。

    專門監測網路故障事件的非政府組織NetBlocks.org則透露，目前土耳其政府已限制訪問多個社群媒體平台，包括社群平台X、YouTube、Instagram、TikTok等。報導指出，土耳其政府這波行動時間點相當敏感，因為再過幾天該國最大在野黨共和人民黨（CHP）就要舉行黨內初選，準備推選伊瑪莫魯成為該黨下屆總統大選的候選人。

    據了解，伊瑪莫魯是土耳其最知名的在野黨人士，在部分民調顯示，他支持率高於現任總統艾爾段。值得注意的是，伊瑪莫魯被前一天，伊斯坦堡大學（Istanbul University）宣稱他有違規行為，強制撤銷他的學位，導致他失去成為總統候選人的資格，因為依據土耳其法律規定，大學學位是參選總統的必要條件之一。

    對於伊斯坦堡大學的說詞，伊瑪莫魯痛斥此舉是「非法行為」，超出其管轄權範圍，將提出司法挑戰，未料隔天他就遭逮捕拘留。

    針對當局一連串行動，共和人民黨主席厄澤爾（Ozgur Ozel）出聲譴責，「這是政變，目前有一股力量試圖阻止國家決定下一任總統」，目前艾爾段政府強烈否認相關指控，還宣稱「司法是獨立的」。

    目前土耳其當局下令封閉伊斯坦堡周邊多條道路，禁止民眾發起示威活動。（法新社）

    目前土耳其當局下令封閉伊斯坦堡周邊多條道路，禁止民眾發起示威活動。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播