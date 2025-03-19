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    就是要防俄羅斯！愛沙尼亞軍費增至GDP 5％ 居北約第二

    愛沙尼亞將自明年起將國防支出提高至「至少」國內生產毛額（GDP）的5%，以應對鄰國俄羅斯日益增長的威脅。（歐新社）

    愛沙尼亞將自明年起將國防支出提高至「至少」國內生產毛額（GDP）的5%，以應對鄰國俄羅斯日益增長的威脅。（歐新社）

    2025/03/19 10:35

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕愛沙尼亞總理米哈爾（Kristen Michal）週二宣布，該國將自明年起將國防支出提高至「至少」國內生產毛額（GDP）的5%，以應對鄰國俄羅斯日益增長的威脅。

    綜合外媒報導，愛沙尼亞政府估計，將軍事開支提升至GDP的5%將需要每年額外投入約6億歐元（約新台幣216億元）。米哈爾在社群媒體平台X上表示：「俄羅斯並未改變其目標與帝國主義野心，這對歐洲和北約構成真正的威脅。」他強調：「我們的目標很明確，讓任何針對愛沙尼亞的侵略都變得不可行。」

    愛沙尼亞國防部長派夫克（Hanno Pevkur）形容，這項決定對僅有130萬人口的波羅的海國家而言是「歷史性」的。目前該國軍事支出占GDP的3.3%，為實現5%的目標，每年需額外增加6億歐元。

    派夫克表示，政府的關鍵國防優先事項包括強化防空系統、獲取長程武器、發展無人機與電子戰能力，以及擴張海軍力量。他強調：「我們必須迅速適應日益危險的安全環境，並顯著增加國防預算。」

    愛沙尼亞的決策與鄰國趨勢一致，立陶宛已宣布計畫在2026年至2030年間將國防支出維持在GDP的5%至6%，而波蘭則計劃在2025年將軍費提高至GDP的4.7%。

    根據北約2024年估算，愛沙尼亞的國防支出占GDP比例在北約成員國中排名第二，僅次於波蘭，遠高於北約設定的2%最低標準。此前，美國總統川普曾要求北約盟國提升國防開支至GDP的5%。

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