就是要防俄羅斯！愛沙尼亞軍費增至GDP 5％ 居北約第二

2025/03/19 10:35

黃邦平/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕愛沙尼亞總理米哈爾(Kristen Michal)週二宣布,該國將自明年起將國防支出提高至「至少」國內生產毛額(GDP)的5%,以應對鄰國俄羅斯日益增長的威脅。

綜合外媒報導,愛沙尼亞政府估計,將軍事開支提升至GDP的5%將需要每年額外投入約6億歐元(約新台幣216億元)。米哈爾在社群媒體平台X上表示:「俄羅斯並未改變其目標與帝國主義野心,這對歐洲和北約構成真正的威脅。」他強調:「我們的目標很明確,讓任何針對愛沙尼亞的侵略都變得不可行。」

請繼續往下閱讀...

愛沙尼亞國防部長派夫克(Hanno Pevkur)形容,這項決定對僅有130萬人口的波羅的海國家而言是「歷史性」的。目前該國軍事支出占GDP的3.3%,為實現5%的目標,每年需額外增加6億歐元。

派夫克表示,政府的關鍵國防優先事項包括強化防空系統、獲取長程武器、發展無人機與電子戰能力,以及擴張海軍力量。他強調:「我們必須迅速適應日益危險的安全環境,並顯著增加國防預算。」

愛沙尼亞的決策與鄰國趨勢一致,立陶宛已宣布計畫在2026年至2030年間將國防支出維持在GDP的5%至6%,而波蘭則計劃在2025年將軍費提高至GDP的4.7%。

根據北約2024年估算,愛沙尼亞的國防支出占GDP比例在北約成員國中排名第二,僅次於波蘭,遠高於北約設定的2%最低標準。此前,美國總統川普曾要求北約盟國提升國防開支至GDP的5%。

Estonia will increase its defence spending to at least 5% of our GDP from next year.



Our aim is clear - to make any aggression against us unfeasible.



Russia has not changed its goals and imperialistic ambitions. This is a real threat to both Europe and NATO. pic.twitter.com/G63hsVmWxB