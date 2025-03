特斯拉遭汽油彈攻擊！「抵抗」塗鴉現場畫面曝光 FBI追查恐怖主義動機

2025/03/19 10:30

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國聯邦調查局(FBI)正在將內華達州拉斯維加斯特斯拉維修中心的縱火案視為潛在恐怖主義行為進行調查。週二凌晨,一名身穿全黑衣服的嫌犯向停放的特斯拉車輛投擲汽油彈並開槍射擊,造成至少5輛車受損,其中2輛被完全燒毀。現場還發現塗有「抵抗」字樣的塗鴉。

綜合外媒報導,FBI特別幹員伊凡斯(Spencer Evans)表示,這起案件最初被視為縱火案,但由於現場塗鴉、潛在政治意圖及暴力行為,當局正考慮是否涉及恐怖主義。特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)已在社群媒體平台X上發文,將此事件定性為「恐怖主義行為」。

請繼續往下閱讀...

近期類似事件在美國各地頻發。FBI目前正在調查自今年1月以來至少3起針對特斯拉設施的汽油彈攻擊案,事發地點包括密蘇里州堪薩斯城、俄勒岡州及科羅拉多州。此外,南卡羅來納州一處特斯拉充電站也遭襲擊,該案由菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)負責調查。

美國司法部長邦迪(Pam Bondi)發表聲明稱,這類暴力襲擊無異於國內恐怖主義,司法部已依此角度對部分嫌犯提出起訴。內華達州州長隆巴多(Joe Lombardo)則譴責此次襲擊「卑鄙至極」,並承諾將依法追究肇事者責任。

執法部門正調查這些攻擊是否與馬斯克在川普政府中的角色有關。馬斯克是新成立的「政府效率部門」(DOGE)負責人之一,該部門旨在透過大規模預算削減與裁員來改革聯邦政府。

This level of violence is insane and deeply wrong.



Tesla just makes electric cars and has done nothing to deserve these evil attacks. https://t.co/Fh1rcfsJPh