防堵中國控制運河 美軍特戰部隊協訓巴拿馬軍隊

巴拿馬媒體披露，美軍已和巴國簽署協議，由美軍調派精銳特種部隊協訓巴國軍隊，以維護運河安全，防範中國控制運河。（路透檔案照）

2025/03/19 06:16

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普指控巴拿馬運河遭中國控制，不排除動用軍事手段「收回」運河，引起巴國政府強烈不滿，但巴國媒體披露，美軍已和巴國簽署協議，由美軍調派精銳特種部隊協訓巴國軍隊，以維護運河安全，防範中國控制運河。

中央社報導，巴拿馬媒體「新聞報」（LA PRENSA）披露，美國南方特種作戰司令部（SOCSOUTH）出動精銳第7特種作戰群（7th Special Forces Group），將長期協助訓練巴拿馬國家邊境部隊（SENAFRONT）、國家海軍航空部隊（Senan），以及反恐特警人員等。

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此前，美國國家廣播公司（NBC）13日披露白宮1份題為「臨時國家安全指導方針」的備忘錄，內容指示五角大廈擬定增加美軍在巴拿馬部署的方案，具體作法包括與巴國安全部隊建立更密切的合作關係，甚至是實際出兵奪取運河都納入考慮，但後者可能性較低，取決於2國部隊合作程度。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）預定4月訪問巴拿馬，與巴國總統穆里諾（Jose Raul Mulino）會面。巴國媒體報導，雙方將針對如何保護巴拿馬運河安全，以及擴大美軍與巴國軍隊的進一步合作進行溝通。

據報導，南方特種作戰司令部的協訓內容，包括精準射擊、爆破以及戰場醫療救護等技能，以確保兩國部隊之間的協同作戰能力，打擊跨國犯罪組織，確保巴拿馬運河區域的安全維護。

美軍目前在巴拿馬部署逾200名官兵，但人數隨著部隊輪調而改變，其中包括與巴國部隊合作保護該國免受內部威脅、叛變或動亂的特種部隊。

南方特種作戰司令部是隸屬於美國南方司令部（SOUTHCOM）的聯合特種作戰單位，由陸、海、空3軍和陸戰隊人員組成，總部位於佛羅里達州，負責在中美洲、南美洲及加勒比地區規劃和執行特種作戰任務。

「新聞報」指出，美國南方司令部司令霍爾西（Alvin Holsey）2月間訪問巴拿馬期間，曾與巴國國防高層官員會談，討論如何防範中國對運河區域的影響與控制。美國駐巴拿馬大使館也表示，美國將持續與巴國密切合作，共同應對2國所面臨的安全威脅，包括運河安全、打擊非法移民、跨國組織犯罪，以及其他惡意行為相關活動。

美國南方特種作戰司令部出動精銳第7特種作戰群，將長期協助訓練巴拿馬國家邊境部隊、國家海軍航空部隊，以及反恐特警人員等。（取自美國南方特種作戰司令部臉書）

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