胡塞聲稱48小時內對美軍艦發動3次攻擊 美軍：無法證實

胡塞武裝組織宣稱過去48小時內已對美國軍艦進行3次襲擊。美國軍方則表示，無法證實此次行動，並稱胡塞組織好散播虛假消息。（美聯社）

2025/03/18 23:59

〔中央社〕胡塞武裝組織18日表示，過去48小時內已對美國軍艦進行3次襲擊。然而美國軍方表示，無法證實此次行動，並稱胡塞組織好散播虛假消息。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，葉門叛軍「青年運動」（Houthi）胡塞武裝組織18日在通訊平台Telegram上表示，已在過去48小時內對美國軍艦進行了3次襲擊。

請繼續往下閱讀...

胡塞組織說，他們使用飛彈和無人機襲擊美國航空母艦杜魯門號（USS Harry S. Truman）打擊群。

美國空軍中將格林克維奇（Alexus Grynkewich）對法新社表示，很難證實胡塞組織此次聲稱的襲擊行動，因為他們與目標距離超過160公里遠。

一名未具名的美國國防部官員也對法新社記者說，胡塞組織會傳播和誇大他們襲擊成功的虛假消息。

金字塔報報導，胡塞組織在數天前，即威脅要再次攻擊以色列船隻，以抗議以色列封鎖巴勒斯坦領土，阻撓援助物資進入加薩地區。

以哈戰爭爆發後，胡塞組織表示支持與巴勒斯坦人團結一致，持續在紅海襲擊行經船隻至今年1月份。然而，胡塞組織自1月19日以哈停火協議開始生效後，即未曾公開表示在紅海和亞丁灣進行攻擊，直到今天。

非營利組織「武裝衝突地點及事件資料」（ACLED）數據顯示，胡塞組織自2023年10月19日起，開始在紅海附近，對軍艦、商船、以色列和其他目標發動超過130起攻擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法