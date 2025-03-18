奮勇抵抗納粹入侵！ 最後1位「不列顛空戰」倖存飛行員去世

最後一位在世的「不列顛戰役」飛行員海明威，17日在家安詳離世，享嵩壽105歲。（圖擷取自英國皇家空軍官網）

2025/03/18 14:29

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕二次世界大戰期間，英國為抵抗納粹德國入侵，雙方在英國本土及英吉利海峽上空爆發「不列顛戰役」，又名英倫空戰。當時倖存的飛行員，後續持續投入盟軍多項作戰，擊敗納粹德國。隨著時間過去，老兵也逐漸凋零，英國空軍17日指出，最後1位在世的「不列顛戰役」飛行員海明威（John "Paddy" Hemingway）17日在家安詳離世，享嵩壽105歲。

綜合英媒報導，出生在愛爾蘭都柏林的海明威在1938年加入英國皇家空軍，二戰爆發之後，在英國皇家空軍第85中隊服役，並在1940年5月，駕駛颶風戰鬥機擊落2架德軍轟炸機。後續海明威在敦克爾克戰役期間，頻繁飛越英吉利海峽執行任務。

請繼續往下閱讀...

而在不列顛戰役期間，海明威頻繁起飛迎戰納粹德國空軍，並在激烈的空戰中2度跳機逃生。由於海明威在不列顛空戰中表現良好，海明威在1941年7月1日獲頒優異飛行十字勳章。後續海明威也參與了登陸法國諾曼第的「大君主行動」，擔任空中交通管制人員，並於1945年4月駐紮在義大利，指揮英國皇家空軍第43中隊。

二戰結束後，海明威被派往中東，幾經晉升後，在英國空軍部任職，並於1969年9月12日以上校軍銜退役。2020年5月，在老兵克拉克（Terry Clark）去世之後，海明威成為曾參與「不列顛戰役」的最後1位在世飛行員。

海明威去世後，英國首相施凱爾（Keir Starmer）對此哀悼：「海明威和我們所有勇敢皇家空軍飛行員的勇氣與決心，幫助英國結束了二戰，他們冒著生命危險，無畏地飛越敵人領土，保護英國及其盟友。」施凱爾強調：「他們的責任感和為國效力的精神，保障了我們的自由，我們永遠不會忘記他們。」

海明威在不列顛戰役中駕駛「颶風」戰機在英國本土及英吉利海峽上空迎戰納粹德國空軍。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法