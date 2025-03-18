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    北京孕婦臍帶血鋰濃度超高 醫師蔡依橙驚：中國「人礦」嗎？

    一項研究發現，北京孕婦與新生兒的血液中鋰含量異常升高，或影響健康。（情境照）

    一項研究發現，北京孕婦與新生兒的血液中鋰含量異常升高，或影響健康。（情境照）

    2025/03/18 12:51

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國是全球最大的鋰電池生產國，但一項研究指出，北京的孕婦和新生兒血液中的鋰含量異常高，比中國中部同類工業城市高出20倍。該研究引發對中國首都不明鋰汙染源的質疑。醫師作家蔡依橙諷刺驚呼：「這是什麼人礦概念嗎？全民都是鋰電池。」

    香港《南華早報》報導，根據2月24日發表在《生態毒理學與公共衛生雜誌》（Ecotoxicology and Public Health）的研究成果，2019年北京準媽媽血液中的鋰濃度平均為13.05微克/公升（mcg/l），2021年為11.23mcg/l，超過未暴露人群的安全臨界值10mcg/l。

    根據調查，2023年湖南省長沙的孕婦體內鋰含量平均僅為0.61mcg/l，而北京的孕婦體內鋰含量甚至高出這一數字40多倍，達到27.31mcg/l。

    這項研究最令人擔憂的發現之一，是無法確定北京孕婦鋰暴露的主要來源。該研究的主要作者、中國科學院環境化學家胡立剛表示，這顯示北京存在著一個穩定的、未被發現的暴露源。

    報導聚焦北京的鋰電池工廠，稱北京的鋰電池產業發展迅速。然而，研究人員卻並未討論這是否是導致血液中鋰含量過高的一個因素。

    該研究對象包括北京96名母親和長沙297名母親，她們在2019年至2023年期間自願參與此一調查活動。

    《法國國際廣播電台》轉載該篇報導，並稱有研究顯示，人體內鋰含量過高會導致鋰中毒，對人體重要器官都會有影響。

    蔡依橙今天在臉書轉發貼文稱，「這是什麼人礦概念嗎？全民都是鋰電池，新質生產力，人類命運共同體」，「這樣的國家，你要跟他們一起入華夏嗎？我還是不用了」。

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