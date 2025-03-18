香港異議人士遭追殺！墨爾本居民收到懸賞百萬港幣信件

擁有澳洲籍的香港異議人士任建峰在墨爾本居住，近來有當地居民收到匿名信件，要求舉報任建峰並提供100萬港幣懸賞。（美聯社）

2025/03/18 12:12

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕擁有澳洲籍且在香港待過20年的律師任建峰（Kevin Yam），曾批評香港鎮壓民主運動人士、呼籲各國制裁香港官員和司法人員，因而遭到港警通緝，如今澳洲墨爾本竟有部分居民收到匿名信件，要求舉報任建峰並提供100萬港幣（約新台幣424萬元）懸賞。

據《衛報》報導，任建峰已於2022年返回墨爾本居住，香港保安局局長鄧炳強則在去年12月24日宣布任建峰因觸犯國安法遭到通緝，一些墨爾本居民本月14日收到從香港寄來的信，裡面除了印著任建峰的照片之外，還列出任建峰在墨爾本的2處地址，而信件就是被寄給附近住戶。

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信裡提到若有人能夠提供任建峰的訊息，或者是直接把他交給香港或澳洲警方，那麼就能拿到由港警提供的100萬港幣報酬，目前尚不清楚這些信是誰發的，不過信件內容和港警官網的通緝布告一致。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，這封懸賞信令人深感憂心，她將向中國和香港官員直接了解狀況。黃英賢發言人強調，澳洲政府不會容忍對澳洲公民或家屬的監視、騷擾或恐嚇，這已侵犯了國家主權和公民安全。

澳洲議員、影子內政部長帕特森（James Paterson）指出，這種境外勢力的行為相當令人憤慨且完全不可接受，他支持政府與中國、香港官員聯繫，並痛斥散發信件者必須要依照間諜法或外國干涉法偵辦。

香港特區發言人表示，港府不會寄發匿名信，但會採取一切措施來追究觸犯國安法的民眾。不過，香港民主派前議員劉珈汶（Carmen Lau）在英國住處的鄰居，本月初也收到格式相同的懸賞信件，讓劉珈汶感到相當不安全。

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