韓美關係突現陰霾？員工外流「這一事」 讓韓國被列入敏感國家清單

美國能源部（DOE）近期將韓國列入「敏感國家」清單的最低級別，引發韓國政府關注。（歐新社）

2025/03/18 13:19

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國能源部（DOE）近期將韓國列入「敏感國家」清單的最低級別，引發韓國政府關注。韓國外交部表示，此決定並非基於外交政策考量，而是因美國能源部下屬研究機構的保安問題。韓方已展開積極協商，要求在該名單於6月15日生效前將韓國除名。

據韓聯社報導，美方向韓國外交部解釋，將韓國列入敏感國家清單，主要因韓國研究人員在美國能源部轄下的研究機構內，多次違反保安規定。其中一起公開的案例涉及愛達荷國家實驗室（INL），該機構的一名承包商員工曾試圖攜帶受出口管制的核反應爐設計軟體返回韓國，卻在登機前被查獲。

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調查顯示，該事件發生於2023年10月至2024年3月期間。美國能源部監察長辦公室發現，涉案員工明知相關軟體受出口管制，且曾與外國政府進行溝通，最終遭到解僱。目前，美國聯邦調查局（FBI）與國土安全部正對此事展開調查。

韓國政府認為，這只是多起違規事件中的一起，且因洩密企圖已被即時攔截，影響有限。韓國產業通商資源部長安德根（Ahn Duk-geun）計劃本週訪美，與美國能源部長萊特（Chris Wright）會面，商討此議題。

韓國外交部強調，即使被列入該名單，對韓美技術合作的實質影響有限。據悉，韓國曾於1980至1990年代被列入類似清單，並於1994年7月解除。

政府消息人士指出，這一決定可能是在前總統拜登政府末期做出，甚至美國政府內部起初並不知情，直至韓方詢問後才確認。能源部在5月14日正式對外發布該決定前，未事先與韓國政府協商。

這一決定可能是在前總統拜登政府末期做出，甚至美國政府內部起初並不知情，直至韓方詢問後才確認。能源部在5月14日正式對外發布該決定前，未事先與韓國政府協商。（路透）

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