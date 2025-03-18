黎巴嫩女醫師同情真主黨 遭川普政府驅逐出境

黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒去年9月在以色列發動的一場大規模空襲中喪生。（路透資料照）

2025/03/18 14:22

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕川普政府上週末將1名持有美國簽證的黎巴嫩籍女醫師驅逐出境，原因是她曾返國參加武裝組織真主黨（Hezbollah）領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）的葬禮，且手機藏有同情真主黨的「影片和照片」。

綜合媒體報導，美國司法部提交給波士頓聯邦法院的文件指出，黎巴嫩籍醫師阿拉維耶（Rasha Alawieh）於波士頓洛根國際機場（Logan International Airport）入境時，遭「美國海關與邊境保護局」（CBP）拘留，隨後於上週五（14日）被遣返出境。

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34歲的阿拉維耶是名腎臟移植專科醫師，也是布朗大學（Brown University）的助理教授，持有H-1B工作簽證。

美國司法部稱，阿拉維耶坦承自己曾在上月返回黎巴嫩，參加真主黨領袖納斯拉勒的葬禮，並表示她從「宗教角度」支持納斯拉勒，而非基於政治立場，稱納斯拉勒在什葉派穆斯林社群中地位崇高。

真主黨被美國與多個西方政府列為恐怖組織。該組織受伊朗支持，是「抵抗軸心」（Axis of Resistance）的重要成員，與哈瑪斯（Hamas）等中東地區武裝團體結盟。

司法部進一步表示，CBP審查阿拉維耶的手機後，在「刪除項目」內發現含有納斯拉勒與伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的影像，並認為「無法確定她在美國的真實意圖」，決定拒絕她入境。

美國國土安全部（DHS）發言人麥克勞克林（Tricia McLaughlin）則表示，「簽證是一項特權，而非權利。美化並支持殺害美國人的恐怖分子，無疑是拒絕核發簽證的理由。」

阿拉維耶自2018年起一直住在美國，最初她持學生簽證赴美，參加俄亥俄州立大學的腎臟病學研究員計劃。之後，她又參與了華盛頓大學的類似計畫和耶魯大學的內科課程。

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