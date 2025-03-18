葉門叛軍48小時內3度襲美航艦 川普怒嗆伊朗「後果」很可怕

伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi，另譯胡塞武裝）週二聲稱，48小時內已第三度襲擊美國航空母艦「杜魯門號」，報復美軍空襲。（歐新社）

2025/03/18 11:44

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi，另譯胡塞武裝）週二聲稱，在48小時內第三度襲擊美國航空母艦「杜魯門號」，作為對美軍空襲的報復。該組織透過Telegram發布聲明，表示最新攻擊發生在紅海北部。

綜合外媒報導，「青年運動」週日首次宣稱攻擊「杜魯門號」，隨後連續兩天聲稱鎖定美軍海上目標。然而，美國五角大廈已否認這些襲擊成功，強調來襲飛彈偏離目標超過160公里。一名美國官員透露，美軍戰機已擊落約11架「青年運動」無人機，另一枚彈道飛彈在遠離航艦時墜入水中。

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對於胡塞武裝最新聲稱的第三次攻擊，五角大廈尚未立即回應。但美國總統川普已對伊朗發出嚴厲警告，強調若胡塞武裝持續襲擊國際航運，伊朗將面臨「可怕的後果」。川普在社交媒體發文表示，胡塞武裝的「每一次攻擊」，美方都將視為伊朗的行動，因為德黑蘭長期支援該組織。

自上週六以來，美軍已對葉門境內30個目標發動空襲，這是川普重返白宮後，美國在中東最大規模的軍事行動。五角大廈官員指出，此次行動範圍比前總統拜登時期更為廣泛，涵蓋指揮中心、武器庫與雷達站等關鍵設施。

胡塞武裝聲稱，美軍空襲已造成至少53人死亡，其中包括5名兒童，但這一數據尚未獲得獨立核實。該組織誓言，將持續針對紅海航運發動攻擊，直到以色列解除對加薩的封鎖。

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeed Iravani）則否認德黑蘭違反對葉門的武器禁運，並指控美國散布「毫無根據的指控」。

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