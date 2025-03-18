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    機艙行李櫃不安全！中國男機上竊盜被新加坡航警逮捕

    1名中國籍男子涉嫌在飛機上偷竊，遭新加坡警方逮捕。示意圖。（彭博資料照）

    1名中國籍男子涉嫌在飛機上偷竊，遭新加坡警方逮捕。示意圖。（彭博資料照）

    2025/03/18 11:41

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕1名51歲中國籍男子涉嫌在飛機上偷竊，新加坡機場警方介入調查後將其逮捕，預計在18日舉行公訴提控。

    據新媒《聯合早報》報導，新加坡警察部隊發布公告稱，3月17日凌晨0時20分左右，警方接獲通報稱，1架剛剛飛抵新加坡的航班發生竊案。

    初步調查顯示，1名男子趁著失主離開座位的空檔，將失主放置在座位上方行李櫃的背包拿回座位，並翻找包內物品，不料偷竊過程全被另1名男性乘客目擊。

    目擊者稱，男子將失主財物藏入外套後，再將背包放回座位上方行李櫃。

    失主回到座位後，目擊者隨即告知其行李遭竊。檢查背包後，失主確認皮夾內的信用卡、200元新幣（約新台幣5000元）和100馬來西亞令吉（約新台幣700元）均不翼而飛。

    航班降落在新加坡樟宜機場後，失主與目擊者一同下機報案，同時尋找嫌犯。不久後在入境區域找到嫌犯，機場警方隨即將其逮捕。

    這名中國籍男子將於18日出庭，他被指控觸犯新國刑法第379節條文偷竊罪、東京公約（Tokyo Convention），可能面臨最長3年徒刑及罰款。

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