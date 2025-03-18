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    將公布8萬頁甘迺迪刺殺案機密文件 川普：人們等幾十年了

    川普17日表示，甘迺迪遇刺事件相關文件有近8萬頁，將於美國時間18日公開。（路透）

    川普17日表示，甘迺迪遇刺事件相關文件有近8萬頁，將於美國時間18日公開。（路透）

    2025/03/18 10:21

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普1月23日簽署行政命令，要求相關部門解密已故前總統約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）、已故前參議員羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy），以及已故民權領袖馬丁路德金恩（Martin Luther King Jr.）相關遇刺事件的政府檔案解密計畫。川普17日談到此事時表示，甘迺迪遇刺事件相關文件有近8萬頁，將於美國時間18日公開。

    綜合外媒報導，川普17日前往華府甘迺迪中心演說時表示，將於18日公開近8萬頁的甘迺迪遇刺事件機密文件，「人們已經等待這一刻幾十年了，這將會非常有趣」。川普強調，文件數量非常龐大，且政府會直接公開，不會刪除任何內容。

    在川普簽署行政命令後，聯邦調查局（FBI）2月針對甘迺迪遇刺文件進行搜查，發現大約2400份與刺殺事件相關的檔案，這批文件已經進行清點、數位化，且這批文件先前並未認為和甘迺迪暗殺案有關，並將這些檔案轉交給國家檔案和記錄管理局，納入現正進行的解密作業中。

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