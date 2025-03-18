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    拒還自由女神 白宮發言人嗆法國：沒美國你們現在會說德語

    白宮新聞秘書李威特公然諷刺法國，稱「因為有美國在，他們法國人現在才不用說德語。」（美聯社）

    白宮新聞秘書李威特公然諷刺法國，稱「因為有美國在，他們法國人現在才不用說德語。」（美聯社）

    2025/03/18 10:44

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕法國歐洲議會議員古斯曼（Raphaël Glucksmann）日前呼籲，美國背棄烏克蘭，與俄羅斯為伍，應該把自由女神像歸還；對此，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）回應：「因為有美國在，他們法國人現在才不用說德語。」

    綜合外媒報導，法國歐洲議會議員古斯曼16日公開呼籲，法國應收回贈送予美國的自由女神像，因為「美國不再體現該雕像所代表的價值觀」，他強調：「我們要對選擇與暴君站在一邊的美國人......我們把它作為禮物送給你們，但顯然你們鄙視它。請把自由女神像還給我們。」

    對此，白宮新聞秘書李威特在當地17日的新聞發布會上回應，美國絕不會歸還自由女神，她嗆：「我給那位未透露姓名的法國低級政客的建議是，提醒他們，是因為有美國，他們法國人現在才不用說德語。」認為法國「應該要非常感謝我們偉大的國家。」

    報導指出，李威特公然諷刺二次大戰法國被納粹德國擊敗的歷史，當她說出這段回應時，引發白宮記者群的驚呼。

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