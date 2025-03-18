加薩烽火再起！以色列狂轟哈瑪斯恐逾80死 不放人質不罷休

以色列今（18）日重啟對加薩地帶的大規模軍事行動，納坦雅胡政府強調，戰事將持續至所有人質獲釋。（美聯社）

2025/03/18 10:50

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列今（18）日重啟對加薩地帶的大規模軍事行動，強調將持續至所有人質獲釋；已知至少造成數十人死亡。這是元月協議停火以來，以色列對該地區發動的最猛烈攻擊。

綜合外媒報導，加薩衛生部表示，週二清晨的空襲已造成至少44人死亡，當地醫護人員指出，死亡人數可能更高，至少80人喪生，另有數十人受傷。巴勒斯坦民防部門表示，以軍至少發動了35次針對住宅的空襲。哈瑪斯媒體證實，該組織資深安全官員馬瓦特法（Mahmoud Abu Watfa）在襲擊中喪生。

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以色列總理納坦雅胡表示，由於延長停火的談判未有進展，他已下令發動此次攻擊。納坦雅胡辦公室發表聲明稱，這是因為哈瑪斯「一再拒絕釋放人質，並駁回美國總統特使魏科夫（Steve Witkoff）和調解人的所有提議」。聲明強調：「以色列從現在起將以更強大的軍事行動對付哈瑪斯。」

以色列國防部長警告，若人質未獲釋，「地獄之門將在加薩開啟」，並強調在所有人質回家且戰爭目標達成前，不會停止戰鬥。

哈瑪斯發言人努努（Taher Nunu）則譴責以色列的軍事行動，指責納坦雅胡政府「破壞停火協議」，並表示以方應對「無端升級」負責。

據悉，加薩各地響起爆炸聲，救護車趕往加薩中部的阿克薩醫院，迪爾阿拉巴拉、加薩市、汗尤尼斯和拉法等地均遭到襲擊。

此前，雙方曾達成為期六週的第一階段停火協議，哈瑪斯釋放約30名人質，以換取近2,000名巴勒斯坦囚犯。然而，第一階段停火於兩週前結束後，雙方未能就釋放剩餘約60名人質的第二階段協議達成共識。據信，哈瑪斯仍扣押24名活著的人質和35具遺體。

美國白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，川普政府已就以色列的軍事行動與以方進行磋商。美國特使魏科夫在電視訪問中駁斥哈瑪斯的提議「根本不可行」，並表示美方支持一項「橋樑」方案，包括釋放五名活著的人質，以換取以色列釋放「大量」巴勒斯坦囚犯。

以色列今（18）日重啟對加薩地帶的大規模軍事行動，納坦雅胡政府強調，戰事將持續至所有人質獲釋。（美聯社）

以色列今（18）日重啟對加薩地帶的大規模軍事行動，納坦雅胡政府強調，戰事將持續至所有人質獲釋。（美聯社）

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