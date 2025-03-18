川普怒轟拜登「自動簽名赦免無效」！放話推翻赦免令 法界：難成立

美國總統川普近日在社交媒體平台 Truth Social 上聲稱，前總統拜登透過自動簽名筆簽署的赦免令「無效、空缺且不具效力」，特別針對國會1月6日暴亂調查委員會成員的赦免。（圖翻攝自Truth Socia/@realDonaldTrump）

2025/03/18 10:19

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）近日在社交媒體平台 Truth Social 上聲稱，前總統拜登（Joe Biden）透過自動簽名筆（Autopen）簽署的赦免令「無效、空缺且不具效力」，特別針對國會1月6日暴亂調查委員會成員的赦免。他並強調，這些成員將「受到最高級別的調查」，但未提供任何具體證據支持相關指控。

綜合外媒報導，川普的言論迅速遭到法律專家駁斥。專家指出，美國法律並未規定總統必須親筆簽署文件才能具有法律效力。根據美國司法部2005年布希政府時期的一份備忘錄，總統可指示下屬使用自動簽名筆簽署法案，使其正式生效，而該法律指導至今未曾遭到法院挑戰。

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歷史記錄顯示，多位前總統，包括甘迺迪（John F. Kennedy）、杜魯門（Harry Truman）與歐巴馬（Barack Obama）均曾使用自動簽名筆進行官方文件簽署。例如，歐巴馬在2016年便透過自動簽名筆簽署數十份赦免令。此外，BBC Verify調查發現，拜登曾親筆簽署包括2022年10月針對持有大麻案件的赦免令，以及同年針對非暴力犯罪者的赦免令，顯示他並非完全依賴自動簽名筆。

美國聯邦公報（Federal Register）向來使用總統簽名的標準樣本製作官方文件，而國家檔案館發言人證實，這一做法自歷屆政府以來皆為常態，川普執政期間亦未例外。

去年，美國第四巡迴上訴法院曾裁定，總統無須簽署書面文件即可行使赦免權，且美國憲法並未對赦免令的有效性設下特定形式要求。

川普的說法可能受保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）旗下「監督計畫」（Oversight Project）影響，該組織曾質疑拜登是否擁有「精神能力」下令使用自動簽名筆。

拜登在卸任前預先赦免了 1 月 6 日暴亂調查委員會成員，稱此舉是為保護這些曾調查、批評川普的公眾人物，避免新政府可能發動的政治報復。

倫敦都會大學政治學教授莫蘭（Andrew Moran）指出，歷史上總統撤銷前任總統的赦免極為罕見，僅有 19 世紀 60 年代，約翰遜（Andrew Johnson）在少數赦免被接受前撤銷的案例。

美國大學政治學教授克勞奇（Jeffrey Crouch）則表示，川普聲稱這些赦免「無效」，在法律上恐難成立，但若川普上任後試圖追究被赦免者，最終可能引發憲法層面的法律戰。

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