美國民主黨好感度跌至新低 黨內路線分歧加劇

2024年8月19日，時任美國總統拜登在芝加哥出席民主黨全國代表大會。（路透）

2025/03/17 16:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國有線電視新聞網（CNN）16日公布的最新民調，美國民眾對民主黨的好感度已降至歷史新低，過半受訪者對民主黨持負面觀感。這項結果不僅反映出民主黨當前面臨的挑戰，也凸顯了黨內對於未來發展方向的歧見。

這項民調於3月6日至9日進行，結果顯示54%的受訪美國成年人對民主黨沒有好感，29%有好感，16%沒有特定意見。值得注意的是，相較於今年1月初川普再次就任美國總統前的民調，對民主黨持負面看法的受訪者比例從48%上升至54%，持正面看法的比例則從33%下降至29%。

請繼續往下閱讀...

回顧2024年10月總統大選前夕，一項針對登記選民的調查顯示，51%的受訪者對民主黨持負面觀感，39%持正面觀感，10%沒有意見。更早的2023年10月，50%的美國成年人對民主黨持負面觀感，37%持正面觀感，11%沒有意見。

相較於民主黨的低迷，共和黨的民調表現則相對穩定。最新的民調數據顯示，共和黨的好感度維持在36%，與1月份的調查結果相同；負面觀感則略有上升，從1月份的44%增加到3月份的48%。

CNN指出，民主黨好感度下滑的原因，與黨內成員對該黨及其領導層的失望情緒密切相關。民調顯示，52%的民主黨員和傾向民主黨的獨立人士認為，民主黨的領導階層正帶領該黨走向錯誤的方向，僅48%認為方向正確。這與2017年共和黨同時掌控白宮和國會兩院時的情況形成對比，當時52%的人認為共和黨領導層正帶領該黨走向正確的方向。

此外，受訪的民主黨員和傾向民主黨的獨立人士對黨內領導層目標的期望也有所轉變。57%的人希望民主黨全力阻止共和黨的政策議程，42%希望兩黨合作；而在2017年9月，74%的人希望兩黨合作，僅23%希望民主黨全力阻止共和黨的議程。

這項民調共訪問了1206名美國民眾，抽樣誤差為正負3.3個百分點。民主黨如何在未來的政治議程中重新贏得民眾的支持與信任，將是該黨面臨的一大考驗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法