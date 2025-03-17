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    毛骨悚然！收容所員工藏人類腳趾 查網價欲賣8000元遭搜出「奇異標本」

    警方調查發現，金曼是「Bone Buddies Australia」線上社群的活躍成員，該平台專為骨骼收藏愛好者提供交流與買賣機會。（圖翻攝自X/@7NewsMelbourne）

    警方調查發現，金曼是「Bone Buddies Australia」線上社群的活躍成員，該平台專為骨骼收藏愛好者提供交流與買賣機會。（圖翻攝自X/@7NewsMelbourne）

    2025/03/17 16:32

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲墨爾本一名48歲女子因竊取被狗嘔出的兩根人類腳趾並試圖出售，被法院判處18個月社區矯正令及150小時無償社區服務。

    綜合外媒報導，事件發生於2024年2月19日，當時兩隻被扣留的狗因部分啃食過世主人的遺體，在收容所內嘔吐，其中竟含有人類腳趾。48歲的金曼（Joanna Kathlyn Kinman）在其他工作人員離開後，從垃圾桶內翻找出這些腳趾，帶回家中並浸泡在福馬林罐內保存。

    警方調查發現，金曼是「Bone Buddies Australia」線上社群的活躍成員，該平台專為骨骼收藏愛好者提供交流與買賣機會。她曾在該平台販售未出生的小貓與小狗的濕製標本，以及一本名為《酷刑與懲罰史》的書籍。

    更令人震驚的是，金曼次日告訴女兒，她上網查詢後發現這些腳趾可能可賣得400澳元（約新台幣8375元）。警方接獲線報後突擊搜查其住所，在玻璃展示架上發現這些腳趾與其他標本，包括豚鼠腳、鱷魚爪、鳥頭骨，以及她孩子的乳牙。

    面對警方訊問，金曼坦承犯行，聲稱當時只是「出於好奇」，並稱：「酷，這是一根腳趾。」

    審理此案的治安法官西姆（Andrew Sim）表示，「很難理解這種犯罪行為」，形容金曼的行為「非常古怪」，並質疑她竟無法意識到撿拾並收藏被狗嘔吐出的腳趾是錯誤的，「這實在令人難以置信。」

    金曼最初被控「涉及人類遺骸的不當行為罪」，該罪名最高可判處兩年監禁。最終，她獲判18個月社區矯正令，並需完成150小時無償社區服務。

    死者家屬對此事件感到悲痛，死者兒子選擇不讓其他親屬知道此事。金曼的律師表示，自從事件公開後，她已遭受網路霸凌並失去工作，對自己的行為表達了極大後悔。

    澳洲墨爾本一名48歲女子因竊取被狗嘔出的兩根人類腳趾並試圖出售，被法院判處18個月社區矯正令及150小時無償社區服務。（圖翻攝自X/@7NewsMelbourne）

    澳洲墨爾本一名48歲女子因竊取被狗嘔出的兩根人類腳趾並試圖出售，被法院判處18個月社區矯正令及150小時無償社區服務。（圖翻攝自X/@7NewsMelbourne）

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