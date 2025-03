毛骨悚然！收容所員工藏人類腳趾 查網價欲賣8000元遭搜出「奇異標本」

2025/03/17 16:32

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲墨爾本一名48歲女子因竊取被狗嘔出的兩根人類腳趾並試圖出售,被法院判處18個月社區矯正令及150小時無償社區服務。

綜合外媒報導,事件發生於2024年2月19日,當時兩隻被扣留的狗因部分啃食過世主人的遺體,在收容所內嘔吐,其中竟含有人類腳趾。48歲的金曼(Joanna Kathlyn Kinman)在其他工作人員離開後,從垃圾桶內翻找出這些腳趾,帶回家中並浸泡在福馬林罐內保存。

請繼續往下閱讀...

警方調查發現,金曼是「Bone Buddies Australia」線上社群的活躍成員,該平台專為骨骼收藏愛好者提供交流與買賣機會。她曾在該平台販售未出生的小貓與小狗的濕製標本,以及一本名為《酷刑與懲罰史》的書籍。

更令人震驚的是,金曼次日告訴女兒,她上網查詢後發現這些腳趾可能可賣得400澳元(約新台幣8375元)。警方接獲線報後突擊搜查其住所,在玻璃展示架上發現這些腳趾與其他標本,包括豚鼠腳、鱷魚爪、鳥頭骨,以及她孩子的乳牙。

面對警方訊問,金曼坦承犯行,聲稱當時只是「出於好奇」,並稱:「酷,這是一根腳趾。」

審理此案的治安法官西姆(Andrew Sim)表示,「很難理解這種犯罪行為」,形容金曼的行為「非常古怪」,並質疑她竟無法意識到撿拾並收藏被狗嘔吐出的腳趾是錯誤的,「這實在令人難以置信。」

金曼最初被控「涉及人類遺骸的不當行為罪」,該罪名最高可判處兩年監禁。最終,她獲判18個月社區矯正令,並需完成150小時無償社區服務。

死者家屬對此事件感到悲痛,死者兒子選擇不讓其他親屬知道此事。金曼的律師表示,自從事件公開後,她已遭受網路霸凌並失去工作,對自己的行為表達了極大後悔。

A Melbourne woman who planned to sell human toes online has pleaded guilty to her vile crime. She was working at an animal shelter when two dogs vomited up the toes and other remains. #ringwood #melbourne #animalshelter #7NEWS pic.twitter.com/ZNuDnGQ5QD