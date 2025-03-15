近十年首位造訪司法部美國總統！川普：「全面究責」反對者

美國總統川普昨（14）日首次以總統身分訪問司法部，在該部門的禮儀大廳發表高度政治化的演說，打破了司法部長期以來維持政治中立的傳統。（路透）

2025/03/15 11:09

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普昨（14）日首次以總統身分訪問司法部，在該部門的禮儀大廳發表高度政治化的演說，打破了司法部長期以來維持政治中立的傳統。這也是他自2021年1月6日國會暴動以來，首次踏入該機構。

綜合外媒報導，川普在演說中明確表態，誓言追究在他卸任期間對其提起訴訟的檢察官與官員責任。「我們過去將司法部變成了『不公正部門』，但我今天站在這裡宣布，那些日子已經結束，永遠不會回來。」他對在場的地方執法人員、政治盟友及聯邦調查局（FBI）局長帕托（Casey Patel）等人表示。

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川普強調，司法部已被「武器化」來針對他個人，並以「國家首席執法官」自居，這一頭銜通常屬於司法部長。他承諾將對過去的「錯誤與濫權」進行「全面且徹底的問責」。

這次對司法部的訪問不僅是川普上任後的首次，也是近十年來首位總統造訪該機構。川普多年來曾以激烈言辭抨擊司法部，如今卻親自踏入這個他長期批評的機構，並試圖透過安插親信與個人辯護團隊成員於高層職位，來重塑其運作模式。

在演講中，川普提及自己曾面臨四起刑事案件，但當選後，所有剩餘指控均被撤銷。特別檢察官史密斯（Jack Smith）在川普當選後撤回了兩起聯邦起訴，理由是司法部長期以來奉行不對現任總統提起訴訟的政策。這些案件涉及非法持有機密文件及企圖推翻2020年大選結果。

自上任以來，川普迅速著手掌控司法部，挑戰該機構數十年來在一定程度上獨立於白宮運作的傳統。他的政治團隊已重新分配或撤換多名在刑事與國安領域擔任高層職位的資深官員。多名曾參與調查國會襲擊事件的檢察官、以及曾參與前特別檢察官史密斯對川普調查的司法部與FBI官員均已遭解僱。

川普任命的司法部長邦迪（Pamela Bondi）雖在參議院確認聽證會上承諾不將司法部政治化，但上任後發表一系列具政治色彩的言論，強調對川普的忠誠。她表示，正「清除」司法部內部「鄙視川普」的官員，並威脅將對拒絕簽署政治領導層法律論點的律師進行處分或解職。

白宮新聞秘書李維特（Caroline Leavitt）此前接受福斯新聞訪問時表示，川普的講話將聚焦「恢復法律與秩序」及「終結司法武器化」。

然而，批評人士指出，川普此行及其執政以來對司法部的動作，顯示他試圖將這個應保持獨立的機構納入政治控制，進一步加深外界對司法公正可能遭到政治干預的憂慮。

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