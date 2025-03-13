俄軍逐步收復庫斯克！克宮顧問反對停火提議

克里姆林宮顧問鄂夏柯夫。（歐新社）

2025/03/13 23:31

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與美國正準備就美方支持的烏克蘭30天停火提議展開談判，然而克里姆林宮顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）已明確表示，該計畫「過於倉促」，且僅反映烏克蘭的立場，未考慮俄羅斯需求。然而，他也強調這只是個人看法，俄國總統普廷的正式立場還尚未公布。

據英國《BBC》報導，美國前烏克蘭問題特使佛克爾（Kurt Volker）認為，俄羅斯不太可能真心參與停火談判，而英國前外交官列維（Andrew Levi）更直言，普廷若接受停火，必然會趁機重組部隊，伺機再攻擊。

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）則在社群媒體 上發文，指出俄羅斯至今未正式回應停火提議，顯示其無意結束戰爭，反而試圖拖延局勢。他強調，希望美國施壓能迫使俄羅斯結束戰爭，並承諾將持續與美國、歐洲及其他國際夥伴合作，以促成和平的目標。

目前俄軍持續在烏克蘭東部發動攻勢，烏方通報俄軍對頓涅茨克（Donetsk）地區的攻擊已造成3死14傷，無人機亦持續襲擊赫爾松（Kherson）地區。此外，俄方則聲稱對庫斯克（Kursk）地區的「收復行動」已進入最後階段。

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