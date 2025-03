澳洲維多利亞州將禁用開山刀 違者恐面臨2年監禁

2025/03/13 20:47

〔即時新聞/綜合報導〕為遏止層出不窮的持刀犯罪,澳洲維多利亞州(Victoria)今(13)日宣布將立法禁用「開山刀」,成為澳洲首個實施該禁令的地區。若新法順利上路,預計於9月1日正式生效,違者恐面臨最高2年監禁或4.7萬澳元(約新台幣97.5萬元)罰款。

綜合外媒報導,維多利亞州長艾倫(Jacinta Allan)今日表示,政府將加強管制刀械,防止犯罪案件增加。她在社群平台「X」發文強調:「我們的街道上不應該出現開山刀,這就是為什麼我們率先在維多利亞州實施禁令」。

過去一年內,維州共發生265起涉及開山刀的入室竊盜案,近半年內更有3起凶殺案。維州代理警察局長紐金特(Rick Nugent) 指出,光是2024年,警方就繳獲超過1.5萬件刀械,創下10年來新高。青少年幫派更日益頻繁地使用開山刀,進行街頭鬥毆、襲擊傷人、劫車及嚴重入室搶劫等犯罪。

根據新規,個人出於農業或狩獵等目的而使用開山刀需要獲得許可。

