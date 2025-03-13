澳洲維多利亞州將禁用開山刀 違者恐面臨2年監禁

澳洲維多利亞州宣布將立法禁用開山刀，以遏阻持刀犯罪事件頻頻發生。（本報合成，擷取自Jacinta Allan/X）

2025/03/13 20:47

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為遏止層出不窮的持刀犯罪，澳洲維多利亞州（Victoria）今（13）日宣布將立法禁用「開山刀」，成為澳洲首個實施該禁令的地區。若新法順利上路，預計於9月1日正式生效，違者恐面臨最高2年監禁或4.7萬澳元（約新台幣97.5萬元）罰款。

綜合外媒報導，維多利亞州長艾倫（Jacinta Allan）今日表示，政府將加強管制刀械，防止犯罪案件增加。她在社群平台「X」發文強調：「我們的街道上不應該出現開山刀，這就是為什麼我們率先在維多利亞州實施禁令」。

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過去一年內，維州共發生265起涉及開山刀的入室竊盜案，近半年內更有3起凶殺案。維州代理警察局長紐金特（Rick Nugent） 指出，光是2024年，警方就繳獲超過1.5萬件刀械，創下10年來新高。青少年幫派更日益頻繁地使用開山刀，進行街頭鬥毆、襲擊傷人、劫車及嚴重入室搶劫等犯罪。

根據新規，個人出於農業或狩獵等目的而使用開山刀需要獲得許可。

Our tough bail laws will jolt the system.



They will put community safety above all, and ensure there are consequences for breaking the rules. pic.twitter.com/F1NrDNXrSe — Jacinta Allan （@JacintaAllanMP） March 12, 2025

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