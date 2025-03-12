俄羅斯回應美烏會談 德法義同聲施壓普廷停火

俄羅斯總統普廷。（路透檔案照）

2025/03/12 22:37

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國與烏克蘭11日在沙烏地阿拉伯吉達的會談，達成烏國接受美國建議的30天暫時停火協議後，法國、德國等歐洲國家升高對俄羅斯的壓力，表示現在就看俄國總統普廷的決定。克里姆林宮12日也首度回應美烏會談。

烏國接受暫時停火30天的前提是，俄羅斯也須接受並且同步執行停火協議。克里姆林宮發言人佩斯科夫，12日對這場會談做出初步回應，表示不在了解細節之前，就先「超前」回答俄國對這份停火提議有何回應的問題，這一點很重要，他說，莫斯科正在等待美國提供會談「詳細資訊」，俄國了解細節後才能採取立場。

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德國總理蕭茲、法國總統馬克宏和義大利總理梅洛尼，在美烏會談達成共識後，都同聲表示，「現在就看普廷的決定」。蕭茲指出，「30天停火的構想，是為烏克蘭邁向正義的和平，所跨出的重要且正確的一步」。馬克宏讚揚吉達會談有了「進展」，但是他堅持，不管什麼停火協議，基輔都需要有「強而有力」的安全保障。

歐盟外交事務高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）11日在聯合國安理會上，重申歐盟對基輔的支持，以及要求「正義和持久的和平」，她說，歐洲從歷史中得到教訓，向侵略者的要求讓步，只會帶來更多暴力，「如果俄羅斯、這場戰爭的唯一有責方撤軍、停止轟炸烏克蘭，戰爭就能立即結束。俄羅斯隨時都能結束戰爭，但是它卻選擇不這麼做」。

卡拉斯直言，「我們見到公然違反聯合國憲章，看到試圖用武力統治取代法治」，俄羅斯入侵烏克蘭，只是其中一個案例。

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