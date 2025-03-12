為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄羅斯回應美烏會談 德法義同聲施壓普廷停火

    俄羅斯總統普廷。（路透檔案照）

    俄羅斯總統普廷。（路透檔案照）

    2025/03/12 22:37

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國與烏克蘭11日在沙烏地阿拉伯吉達的會談，達成烏國接受美國建議的30天暫時停火協議後，法國、德國等歐洲國家升高對俄羅斯的壓力，表示現在就看俄國總統普廷的決定。克里姆林宮12日也首度回應美烏會談。

    烏國接受暫時停火30天的前提是，俄羅斯也須接受並且同步執行停火協議。克里姆林宮發言人佩斯科夫，12日對這場會談做出初步回應，表示不在了解細節之前，就先「超前」回答俄國對這份停火提議有何回應的問題，這一點很重要，他說，莫斯科正在等待美國提供會談「詳細資訊」，俄國了解細節後才能採取立場。

    德國總理蕭茲、法國總統馬克宏和義大利總理梅洛尼，在美烏會談達成共識後，都同聲表示，「現在就看普廷的決定」。蕭茲指出，「30天停火的構想，是為烏克蘭邁向正義的和平，所跨出的重要且正確的一步」。馬克宏讚揚吉達會談有了「進展」，但是他堅持，不管什麼停火協議，基輔都需要有「強而有力」的安全保障。

    歐盟外交事務高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）11日在聯合國安理會上，重申歐盟對基輔的支持，以及要求「正義和持久的和平」，她說，歐洲從歷史中得到教訓，向侵略者的要求讓步，只會帶來更多暴力，「如果俄羅斯、這場戰爭的唯一有責方撤軍、停止轟炸烏克蘭，戰爭就能立即結束。俄羅斯隨時都能結束戰爭，但是它卻選擇不這麼做」。

    卡拉斯直言，「我們見到公然違反聯合國憲章，看到試圖用武力統治取代法治」，俄羅斯入侵烏克蘭，只是其中一個案例。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播