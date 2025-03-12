烏俄停火30天？ 俄羅斯質疑是「陷阱」：普廷很難同意

俄羅斯總統普廷。（美聯社）

2025/03/12 18:18

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國與烏克蘭11日在沙烏地阿拉伯會談，烏國接受美國建議的30天暫時停火協議，前提是俄羅斯也須接受、同時執行。俄國方面12日對於這份停火提議，表示任何協議都必須依照俄方條件、而非美國條件，並且認為這份協議可能是「陷阱」。

一名要求匿名的俄羅斯高層12日向《路透》表示，總統普廷不太可能接受美國提出的這項30天停火協議，任何協議都須考量俄國在戰場上的進展，並且要處理莫斯科的安全顧慮，俄羅斯需要討論停火的條件，並且獲得某種保證，「以目前的條件來說，普廷很難同意（停火協議）」。

請繼續往下閱讀...

俄羅斯現控制烏克蘭將近五分之一的領土，面積約11萬3000平方公里，並且這幾個月來戰事持續推進。而烏克蘭去年8月奪下俄國西部一小片土地，以此做為籌碼，但是根據公開來源的戰況地圖以及俄國的評估，烏軍對該地的掌握度正在減弱。

前述消息人士說，「普廷處於有力地位，因為俄國（戰場上）正在取得進展」，若停火沒有伴隨相關保證，俄國的地位可能迅速削弱，那麼西方會將未能停戰歸咎於俄國。

另一名俄國高層消息來源也表示，美烏討論的這份停火協議，從莫斯科的角度來看，是一個「陷阱」，沒有一些具體保證或承諾，普廷很難停止這場戰爭。

俄羅斯聯邦委員會副主席柯薩契夫（Konstantin Kosachev）在社群媒體發文表示，「俄國（在烏克蘭）正在推進，因此在俄國來說，情況不同」，他說任何協議都要「根據我們的條件，而非美國的，這並非吹噓，而是了解到，真正的協議正在那裡、在前線寫下，華府也應該了解這一點」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法