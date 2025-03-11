美烏會談添變數？烏克蘭逾330架無人機狂襲俄羅斯 規模3年來最大

警方人員站在莫斯科1棟多層住宅樓的屋頂上，該建築在稍早的烏克蘭無人機攻擊中受損，外牆出現明顯破洞與焦黑痕跡。（路透）

2025/03/11 16:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯國防部11日表示，俄軍防空系統連夜攔截了烏克蘭發動的三年來最大規模無人機攻擊，超過330架無人機襲擊俄國境內10個地區，造成至少1人死亡、多人受傷。這起事件發生在美烏高層即將於沙烏地阿拉伯舉行和平會談前夕，為談判前景蒙上陰影。烏克蘭官方尚未對此做出回應。

美聯社報導，俄國防部指出，多數無人機（126架）在與烏克蘭接壤的庫斯克地區（Kursk region）上空被擊落，另有91架於莫斯科地區上空遭攔截。其他受波及地區包括與烏克蘭接壤的貝爾哥羅德（Belgorod）、布良斯克（Bryansk）和沃羅涅日（Voronezh），以及俄羅斯內陸的卡盧加（Kaluga）、利佩茨克（Lipetsk）、下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod）、奧廖爾（Oryol）和梁贊（Ryazan）等地。莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，超過70架無人機以首都為目標，均在接近過程中被擊落。

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莫斯科地區州長沃羅比約夫（Andrei Vorobyov）透露，這波攻擊導致1人死亡、9人受傷，多棟住宅建築和車輛受到損毀。俄羅斯媒體報導指出，無人機的攻擊目標包含軍事設施、煉油廠和能源基礎設施等，但具體損害情況仍待進一步評估。

為因應這波大規模無人機攻擊，莫斯科附近的包括杜莫迪多沃（Domodedovo）與舒科夫斯基（Zhukovsky）在內六座機場，以及位於雅羅斯拉夫爾（Yaroslavl）和下諾夫哥羅德地區的機場，一度暫停航班起降。莫斯科地區的杜莫迪多沃火車站也短暫停止列車通行。

這起大規模無人機攻擊事件，發生在烏克蘭代表團即將與美國國務卿魯比歐，在沙烏地阿拉伯吉達舉行會談的前幾個小時。據兩名烏克蘭高級官員透露，烏克蘭方面計劃在會談中，提出一項涵蓋黑海和遠程飛彈攻擊的停火協議，並推動釋放戰俘。此外，烏克蘭也準備與美國簽署一項關於獲取烏克蘭稀土礦產的協議，這正是美國總統川普極力爭取的目標。

這起三年來最大規模的無人機攻擊事件，無疑為即將登場的美烏會談增添了更多不確定性。烏克蘭此舉，除了展現其在戰場上的反擊能力外，也可能意在向美國及國際社會施壓，爭取更多支持。然而，此舉是否會對美烏關係，以及未來的和平談判產生負面影響，仍有待觀察。

莫斯科地區拉緬斯科耶鎮（Ramenskoye），1棟公寓大樓在無人機攻擊後受損。（法新社）

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