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    川普任內首次自由護盾軍演 北韓跳腳「必將付出慘痛代價」

    南韓與美國一年一度的「自由護盾」聯合軍事演習，預定於本月10日至20日展開。圖為南韓陸軍。（法新社資料照）

    南韓與美國一年一度的「自由護盾」聯合軍事演習，預定於本月10日至20日展開。圖為南韓陸軍。（法新社資料照）

    2025/03/07 09:44

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓與美國的「自由護盾」（Freedom Shield）聯合軍事演習預定於本月10日至20日展開。對此，北韓官媒《北韓中央通信社》（KCNA，朝中社）7日提前發表評論，猛批自由護盾將導致朝鮮半島局勢惡化。

    《韓聯社》報導，北韓評論稱，自由護盾聯合軍演侵犯了北韓主權和安全，加劇區域緊張局勢，「南韓與美國本次擴大野地機動演習規模，體現其加劇戰爭風險，正步向危險境地。」

    「我們已明確表明，『如果美國持續在軍力示威行動中突破紀錄，北韓也只能在行使戰略遏制力量時突破紀錄』。敵對國家必將為其愚蠢盲目的戰爭演習付出慘痛代價。」

    這將是美國總統川普（Donald Trump）第二任期內首次實施自由護盾聯合軍演。南韓與美國預計在今年演習中，模擬北韓部隊的戰略戰術、戰力變化等現實威脅因素。

    往年自由護盾啟動時，平壤當局都會強烈抗議。但本次提早在軍演啟動前夕發表評論抨擊，《韓聯社》分析，應是刻意升高朝鮮半島緊張局勢。

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