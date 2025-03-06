誇張畫面曝光！男子錯過航班 竟衝跑道「肉身攔機」

一名男子錯過班機，竟闖入智利蒙特港機場跑道，試圖阻止飛機起飛。（擷取自社群平台「Ｘ」）

2025/03/06 18:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不要命！智利蒙特港（Puerto Montt）El Tepual機場日前一名29歲男子因錯過班機，竟直接闖入機場跑道，試圖阻止飛機起飛。

綜合外媒報導，事件發生在3日下午，當時該名男子原本預計搭乘智利南美航空（Latam Airlines）前往康塞普西翁（Concepción），但因未能及時登機而錯過班機。情急之下，他竟突破安全管制，衝向正在滑行準備起飛的飛機，試圖以肉身阻擋。

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機場工作人員迅速介入，一名員工率先上前勸離該名男子，隨後保全人員趕到現場，將他強制帶離跑道，並移交給警方處理。據了解，該男子過去曾因竊盜與威脅等罪行遭到逮捕，此次行為可能面臨新的刑事指控。

事件曝光後，引發各界對機場安全漏洞的關切。蒙特港市長Rodrigo Wainraihgt表示，El Tepual機場是全國第二繁忙的機場，過去未曾發生類似事件，但此次事件顯示出安全管理上的缺失。他呼籲相關單位檢討現行安全規範，並強化人員巡邏與監控設備，以確保乘客與機場作業的安全。

Aprona Girip Uçağın Önünü Kesti



Şili’de Puerto Montt El Tepual Havalimanı’nda 29 yaşındaki bir adam, aprona girerek LATAM’a ait bir A320 tipi uçağın önüne geçti ve taksi yapmasını engelledi.



Dakikalar içinde güvenlik görevlileri tarafından yakalanan şahıs, polise teslim edildi.… pic.twitter.com/wr5h8butdg — HavaSosyalMedya （@HavaSosyalMedya） March 4, 2025

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