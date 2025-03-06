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    誇張畫面曝光！男子錯過航班 竟衝跑道「肉身攔機」

    一名男子錯過班機，竟闖入智利蒙特港機場跑道，試圖阻止飛機起飛。（擷取自社群平台「Ｘ」）

    一名男子錯過班機，竟闖入智利蒙特港機場跑道，試圖阻止飛機起飛。（擷取自社群平台「Ｘ」）

    2025/03/06 18:28

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕不要命！智利蒙特港（Puerto Montt）El Tepual機場日前一名29歲男子因錯過班機，竟直接闖入機場跑道，試圖阻止飛機起飛。

    綜合外媒報導，事件發生在3日下午，當時該名男子原本預計搭乘智利南美航空（Latam Airlines）前往康塞普西翁（Concepción），但因未能及時登機而錯過班機。情急之下，他竟突破安全管制，衝向正在滑行準備起飛的飛機，試圖以肉身阻擋。

    機場工作人員迅速介入，一名員工率先上前勸離該名男子，隨後保全人員趕到現場，將他強制帶離跑道，並移交給警方處理。據了解，該男子過去曾因竊盜與威脅等罪行遭到逮捕，此次行為可能面臨新的刑事指控。

    事件曝光後，引發各界對機場安全漏洞的關切。蒙特港市長Rodrigo Wainraihgt表示，El Tepual機場是全國第二繁忙的機場，過去未曾發生類似事件，但此次事件顯示出安全管理上的缺失。他呼籲相關單位檢討現行安全規範，並強化人員巡邏與監控設備，以確保乘客與機場作業的安全。

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