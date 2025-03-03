中國一窩蜂打造「仿古城鎮」 相似度高遊客不愛淪鬼城

位於湖南張家界的大庸古城，營運3年多累計虧損超過5億元人民幣，2024年上半年僅約2300人購票，平均每日購票人數不足20人，已進入破產重整程序。（擷取自網路）

2025/03/03 19:19

〔編譯盧永山／綜合報導〕北京當局為了推動國內觀光，2016年鼓勵各地創設特色小鎮，許多地區不顧自身情況而跟風，打造所謂的「仿古」城鎮，卻因相似度太高，導致遊客去過一次之後就興趣缺缺，許多古城鎮如今陷入營運困境，甚至進入破產重整，不少在建的仿古城鎮則成為爛尾工程，或在建成之後淪為「鬼城」。

中國官媒《工人日報》2日報導，位於湖南張家界的大庸古城總投資約25億元人民幣（下同，新台幣112.8億元），是張家界單項投資最大的城市旅遊文化項目，於2016年6月破土動工，歷時6年完工，但營運3年多累計虧損超過5億元，2024年上半年僅約2300人購票，平均每日購票人數不足20人，2024年9月大庸古城發展公司遭法院裁定進入破產重整程序。

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報導說，早在10幾年前，中國古城與文化研究院院長林鵬就指出，中國有2800多座已開發或正在開發的古城鎮，目前這個數字可能更為龐大。與大庸古城一樣，不少古城古鎮正面臨經營困境甚至已經倒閉。例如，位於陝西藍田的白鹿原民俗文化村，開業僅4年就因客流稀少而被拆除；成都的龍潭水鄉門更可羅雀，附近村民甚至在空地上開荒種菜。

此外，濟南的宋風古城投資40億元，更被列為國家5A級景區建設標準，自2019年開工以來就備受矚目，還在2020年被列為山東省「明星計畫」。根據規劃，該計畫在建成2年後將實現年接待遊客量500萬人次以上，但5年多過去，第一期工程都尚未完工，園區內雜草叢生、一片荒蕪。

中國旅遊研究院發布的「2024中國古鎮旅遊發展報告」顯示，有51.3%的受訪者認為目前古鎮之間有一些相似，有38.5%的受訪者感覺古鎮都很相似，缺乏獨特之處。有遊客就表示，「各種古鎮就像複製黏貼的，相似度高達99%」。

北京旅遊學會理事劉思敏對表示，在2016年官方鼓勵各地搞特色小鎮後，一些地區跟風上馬，很多缺乏經驗的地產商也想分一杯羹。到2018年，中國發改委對全國特色小鎮進行測評，419個「問題小鎮」被淘汰整改，其中許多是仿古項目。

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