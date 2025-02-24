法國戀童癖醫生受審 256名兒童受害「最高刑期僅20年」

勒·斯庫阿爾內克被控1989至2014年間性侵近300名病患，其中多數為兒童。（法新社）

2025/02/24 16:09

〔記者陳成良／綜合報導〕74歲前外科醫生勒·斯庫阿爾內克（Joël Le Scouarnec）24日將在法國布列塔尼地區瓦訥（Vannes）受審，他被控1989至2014年間在12家醫院強姦或性侵299名前病患，多數為兒童。這場為期四個月的公開審判，針對未成年受害者的七天證詞將閉門進行。若罪名成立，他最高面臨20年徒刑。

法新社報導，勒·斯庫阿爾內克2020年因性侵四名兒童（包括兩侄女）已被判刑，目前服刑中。此次案件涉及299名受害者，其中256人未滿15歲，最小1歲，最大70歲。他多在病患麻醉甦醒或術後檢查時犯案。這起醜聞震驚法國，醫療監管漏洞備受質疑。

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審判前兩個月，法國才因多明尼克．畢立可（Dominique Pelicot）案掀起波瀾，他迷昏妻子吉賽爾．畢立可（Gisele Pelicot）並唆使陌生人強姦她，其前妻勇敢發聲成為女性主義象徵。相較之下，勒·斯庫阿爾內克獨自面對數百受害者的指控。

勒·斯庫阿爾內克行醫數十年至2017年退休。2004年，他在法國西北部洛里昂（Lorient）執業時，因瀏覽兒童性虐影像被美國聯邦調查局（FBI）通報法國當局。2005年，瓦訥法院判他四個月緩刑，卻未禁其行醫。他後轉往坎佩爾萊（Quimperlé）工作，甚至在院方知情下升職，再移至法國西南部執業。

2017年，一名6歲女童指控他強姦，警方從其日記發現虐待紀錄，案件曝光。受害者與兒童權益團體痛批這是醫療與司法的長期失靈。法國「童聲」（La Voix de l'Enfant）律師貝努瓦（Frédéric Benoist）稱其未被停職是「集體失職」。地區檢方已展開獨立調查，但尚未鎖定責任方。

報導指出，此案揭露兒童受害嚴重性，犯罪跨25年，凸顯保護機制缺失。審判將聽取眾多證詞，料引發對兒童安全與醫療倫理的討論。法國法律限制多罪刑期不得累加，最高僅20年，受害者團體呼籲改革，防悲劇重演。

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2月5日，羅蘭·維內（Roland Vinet）與莫莉塞特·維內（Mauricette Vinet）在法國普瓦捷附近聖日爾曼（Saint-Germain）自宅，手持孫子馬蒂斯·維內（Mathis Vinet）的照片，他們的孫子是諸多未成年受害人之一。（路透）

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