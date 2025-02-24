馬斯克要求回報工作績效 多個聯邦機構要員工不要理他

馬斯克要求聯邦政府雇員回報過去一週的工作成果報告，否則可能面臨解雇，不過多個聯邦機構的領導人均已指示旗下員工不必回覆。（美聯社）

2025/02/24 15:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全球首富兼美國總統川普的高級顧問馬斯克，要求聯邦政府雇員回報過去一週的工作成果報告，否則可能面臨解雇，不過多個聯邦機構的領導人均已指示其員工不必回覆相關要求。

據《CNN》報導，截至當地時間23日晚上，美國防部、聯邦調查局（FBI）、國務院、國土安全部和能源部的領導人均已指示其員工不要回覆一封人事管理局於22日下午（OPM）發出的「你上週做了什麼？」的電子郵件。

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這是職司刪減聯邦政府開支與進行人事瘦身的政府效率部負責人馬斯克開鍘聯邦勞動力的最新招，不過這項命令引發了混亂與反彈。美國防部發言人表示，員工績效評估應由各部門自行負責，並將依據內部程序進行，而非回應OPM的郵件。

新任FBI局長巴特爾（Kash Patel）同樣指示員工暫緩回覆，並強調FBI將自行處理相關審查。國務院和國家安全局（NSA）的員工也接到類似通知，要求等待進一步指示。一位知情人士透露，國土安全部內部甚至出現了互相矛盾的指令：高層要求員工不要回應，但中層管理人員此前卻建議員工謹慎回覆以避免洩漏機密資訊。

《CNN》指出，這場爭議可能成為川普第二任期內部團結的第一個試驗，也考驗了他對馬斯克激進改革策略的支持程度。截至目前，白宮和馬斯克尚未對此做出正式回應。

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