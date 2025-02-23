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    10歲男童噎死 馬來西亞禁售「眼球軟糖」

    馬來西亞一名男童因食用「眼球軟糖」不慎噎住窒息後死亡，示意圖。（擷取自淘寶）

    馬來西亞一名男童因食用「眼球軟糖」不慎噎住窒息後死亡，示意圖。（擷取自淘寶）

    2025/02/23 11:34

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞檳城10歲男童莫哈末法米近日在校外購買「眼球形狀」軟糖，沒想到不慎噎住，緊急送醫仍不幸離世，引發社會關注。官方隨即下令全面禁止販售該類軟糖。

    綜合外媒報導，莫哈末法米18日下午2時30分許，準備上課前向校外攤販買了2顆眼球形軟糖，不料他食用時噎住，軟糖卡在喉嚨難以呼吸，向老師請求去廁所，卻在走廊上倒地昏迷。

    男童姑姑透露，當老師發現男童失去意識，緊急通報醫護人員，隨後，在與醫護人員視訊通話時，確認有顆軟糖卡在喉嚨，但男童長時間缺氧，送醫搶救至20日仍不治。

    男童父親悲痛表示，醫生證實兒子是因為糖果卡在喉嚨才去世，但他不會追究攤商或其他單位的責任，只希望悲劇不再重演，「我和妻子已接受這個命運，這是上天對我們家的安排」。

    對此，馬來西亞衛生部21日下令，禁止全國實體店面及網購平台販售眼球狀的軟糖，強調將對違規業者採取法律行動。當局指出，這類軟糖雖然造型吸引兒童，但存在極大窒息風險，甚至危及生命。若發現校園或商店仍在販售「眼球軟糖」，呼籲立即向相關單位通報，以防止類似悲劇再次發生。

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