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    學術「詐欺強國」 《自然》：撤稿率最高機構「中國佔7/10」

    知名科學期刊《自然》（Nature）2月19日發表重磅文章，首次分析撤稿的4000多篇文章來源地，列出2014年至2024年全球被該期刊撤稿率最高的10個機構，中國就包辦了7個，榜首是中國山東省濟寧市第一人民醫院。（擷取自濟寧市第一人民醫院官網）

    知名科學期刊《自然》（Nature）2月19日發表重磅文章，首次分析撤稿的4000多篇文章來源地，列出2014年至2024年全球被該期刊撤稿率最高的10個機構，中國就包辦了7個，榜首是中國山東省濟寧市第一人民醫院。（擷取自濟寧市第一人民醫院官網）

    2025/02/23 06:57

    〔編譯盧永山／綜合報導〕英國知名科學期刊《自然》（Nature）首次統計4萬篇撤稿論文的來源地，2月19日發表文章，列出2014年至2024年全球被該期刊撤稿率最高的10所機構，中國就包辦了7個，山東省濟寧市第一人民醫院居榜首。

    《自然》的數據顯示，在這10年間，濟寧市第一人民醫院的總撤稿量高達101篇論文，被撤回的論文超過了5%。這個比例比全中國的「整體撤稿率」0.3%高很多，是全球平均水準0.1%的50倍。

    緊隨其後的還有河北省滄州中心醫院、河南大學淮河醫院、山東省濰坊人民醫院、山東省臨沂人民醫院、河南省新鄉醫學院附屬第一醫院、黑龍江省齊齊哈爾醫學院等。印度的KPR工程學院與巴基斯坦的加齊大學、伊索比亞的阿迪斯阿貝巴科技大學分別位列第四、第七與第十位。

    《自然》的數據顯示，在這10年間，發表的共5千多萬篇文章中，有4萬篇左右（不到0.1%）被撤稿，其中超過2萬篇的被撤稿作者來自中國的大學、醫院或者其他科研機構；僅2023年一年，就有超1萬篇論文被撤回，印度、沙烏地阿拉伯、巴基斯坦、俄羅斯和中國的論文撤回率最高。

    美國前賓州大學醫學院副教授、目前返回中國進行藥物研發的張洪濤指出，中國SCI論文數量已連續10年穩居世界前二，但基層醫院因晉升壓力催生了「非專業科研人員購買論文」亂象，醫院體系成為學術造假的重災區。

    美國前史丹福大學學術打假人比克（Elisabeth Bik） 發現，這些造假的論文多數由「論文工廠」批量生產，此類現象在一線城市醫院同樣存在，但基層醫療機構的制度性缺陷，更容易滋生大規模造假。

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