川普怒批澤倫斯基「獨裁者」言論 蕭茲抨擊「錯誤且危險」

美國總統川普警告烏克蘭若不迅速採取行動確保和平，可能將失去國家。這番言論在國際間引發強烈反響，促使歐洲各國領導人迅速做出回應。（路透）

2025/02/20 10:32

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普批評烏克蘭總統澤倫斯基是「獨裁者」，並警告烏克蘭若不迅速採取行動確保和平，可能將失去國家。這番言論在國際間引發強烈反響，促使歐洲各國領導人迅速做出回應。

綜合媒體報導，川普不僅指責澤倫斯基，更暗示烏克蘭應為2022年俄羅斯的入侵負責。對此，烏克蘭外交部強硬回應，表示沒有任何人可以迫使烏克蘭屈服，他們將堅決捍衛國家生存權。澤倫斯基本人則反駁這些言論，指其為俄羅斯散布的虛假資訊，並強調任何取代他的企圖都不會成功。

請繼續往下閱讀...

此事件引發歐洲各國的高度關注。德國總理蕭茲公開批評川普的言論「錯誤且危險」。在制裁方面，歐盟已同意對俄羅斯實施第16輪制裁措施，涵蓋鋁產品及涉嫌運輸受制裁俄羅斯石油的船隻。與此同時，俄羅斯總統普廷表示，烏克蘭不會被排除在和平談判之外，但談判的成功與否取決於莫斯科和華盛頓之間的互信程度。值得注意的是，俄美已在利雅德舉行首次關於結束衝突的會談，但烏克蘭和歐洲政府並未受邀參與。

瑞典首相克里斯特森（Ulf Kristersson）同樣批評川普使用「獨裁者」一詞，而德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）則直指此番言論「荒謬至極」。

在美國國內，副總統范斯（JD Vance）警告澤倫斯基不要公開批評川普。儘管部分共和黨國會議員不認同川普的說法，但他們避免直接批評。聯合國發言人則澄清，澤倫斯基是通過正式選舉產生的總統，並重申俄羅斯確實入侵了烏克蘭。

北約秘書長呂特已與澤倫斯基討論和平協議途徑，特別強調了安全保障的重要性。與此同時，法國總統馬克宏與英國首相施凱爾（Keir Starmer）計劃訪問華盛頓，以尋求結束俄烏戰爭的方案。有報導指出，川普可能於本月與普廷會面，此消息引發國際社會的進一步關注。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法