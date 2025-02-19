達美航空班機降落翻覆釀21傷 已尋獲黑盒子送檢

加拿大交通調查委員會18日表示，目前已將達美航空客機黑盒子送驗，藉此分析事故的發生原因。（法新社）

2025/02/19 11:21

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一架達美航空所屬子公司奮進航空（Endeavor Air）營運的龐巴迪CRJ900客機，17日下午準備降落加拿大多倫多皮爾森國際機場（Toronto Pearson International Airport）時，發生機身翻覆事件，造成21人受傷，所幸無人死亡。加拿大交通調查委員會18日表示，目前已將客機黑盒子送驗，藉此分析事故發生原因。

綜合外媒報導，當時這架CRJ900客機從美國明尼蘇達州的明尼阿波利斯飛往多倫多，機上有76名乘客與4名機組人員，大約在17日下午3點30分發生事故。目前加拿大運輸安全委員會正在主導調查行動，美國聯邦航空管理局和國家運輸安全委員會的調查人員也在協助調查。

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加拿大交通調查委員會資深調查員韋伯斯特（Ken Webster）表示，CRJ900客機降落跑道後，有部分機身脫落，並冒出火光。目前調查人員已從飛機上取出駕駛艙語音記錄器（CVR）以及俗稱「黑盒子」的飛行記錄器，已送往實驗室進一步分析。不過韋伯斯特強調，目前要判斷事故原因還太早，一旦有最新消息，會盡快對外公布。

多倫多皮爾森國際機場執行長佛林特（Deborah Flint）說，機場從13日至16日分別遭受兩起不同暴風雪影響，積雪超過50公分，這段時間的降雪量比去年整個冬季都還多，因此也導致加拿大及美國東北部有很多航班延誤，不過發生事故的17日，是相對晴朗的一天。至於天氣是否是造成飛機翻覆的原因，佛林特表示，他不做過多推測。

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