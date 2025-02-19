達美航空降落多倫多180度翻覆 近距離直擊影片曝

達美航空客機近日降落多倫多時翻覆，所幸機上80人均無大礙。（法新社）

2025/02/19 11:15

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國達美航空（Delta Airlines）DL4819航班昨（17）日在惡劣天氣中，降落加拿大多倫多皮爾遜國際機場（Toronto-Pearson International Airport）時發生180度翻覆事故，機上80人中至少18人受傷，所幸無人喪生，相關事發畫面隨後也在社群媒體上瘋傳。

據《紐約郵報》報導，DL4819航班當時正從美國明尼阿波利斯（Minneapolis）飛往加拿大多倫多。當地天氣惡劣，伴隨時速約64公里的強風與大雪。飛機著陸時機身向右傾斜，隨即刮起白色煙霧，接著飛機後部突然噴湧橘色火焰，隨後翻覆機腹朝天，最終在濃濃黑煙中消失，畫面駭人。

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透過影片可聽見，拍攝者目睹飛機起火時驚聲尖叫「哦，X！喔X！喔不不不不不不不不！」，另一人則心急如焚地向塔台通報「你看到這架飛機剛剛墜毀了嗎？我的天啊！」

機上共有76名乘客及4名機組人員，儘管事故發生後部分殘骸起火，機翼及尾翼受損，但所有人均安全撤離，只有18人輕重傷，幸無傷及性命。

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