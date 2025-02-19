陷DeepSeek個資疑雲！南韓TikTok用戶數仍超臉書持續上升

字節跳動旗下短影音平台TikTok在南韓的影響力日增，每月活躍用戶已超越臉書。（法新社資料照）

2025/02/19 07:45

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕儘管中國人工智慧（AI）新創公司「深度求索」（DeepSeek）被指向網路科技公司「字節跳動」洩露用戶資料，但字節跳動旗下短影音平台TikTok在南韓的影響力依舊難以撼動。

據《韓聯社》報導，南韓數據分析公司「IGAWorks Mobile Index」19日公布的數據顯示，字節跳動旗下TikTok和TikTok Lite每月活躍用戶數（MAU）分別達489.8萬和479.1萬，相加後已超越臉書每月活躍用戶數861.8萬。

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南韓TikTok以年輕用戶為核心迅速普及，雖然仍不及Instagram的用戶數，但影響力不可小覷。本月首週，TikTok的單週活躍用戶數達326.8萬，TikTok Lite的單週活躍用戶數則為358.5萬，呈穩定上升。

南韓個人資訊保護委員會18日表示，已掌握DeepSeek向字節跳動提供用戶數據的情況。DeepSeek已暫停在南韓提供下載。個資保護委員會目前尚未確認洩露的國內用戶資訊被用於何處。

南韓國家情報院日前也指控DeepSeek過度收集用戶個資，並證實DeepSeek的聊天記錄可被轉移，具辨識個人身分、將資料發送至中國企業伺服器的能力。

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