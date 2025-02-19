為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    陷DeepSeek個資疑雲！南韓TikTok用戶數仍超臉書持續上升

    字節跳動旗下短影音平台TikTok在南韓的影響力日增，每月活躍用戶已超越臉書。（法新社資料照）

    字節跳動旗下短影音平台TikTok在南韓的影響力日增，每月活躍用戶已超越臉書。（法新社資料照）

    2025/02/19 07:45

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕儘管中國人工智慧（AI）新創公司「深度求索」（DeepSeek）被指向網路科技公司「字節跳動」洩露用戶資料，但字節跳動旗下短影音平台TikTok在南韓的影響力依舊難以撼動。

    《韓聯社》報導，南韓數據分析公司「IGAWorks Mobile Index」19日公布的數據顯示，字節跳動旗下TikTok和TikTok Lite每月活躍用戶數（MAU）分別達489.8萬和479.1萬，相加後已超越臉書每月活躍用戶數861.8萬。

    南韓TikTok以年輕用戶為核心迅速普及，雖然仍不及Instagram的用戶數，但影響力不可小覷。本月首週，TikTok的單週活躍用戶數達326.8萬，TikTok Lite的單週活躍用戶數則為358.5萬，呈穩定上升。

    南韓個人資訊保護委員會18日表示，已掌握DeepSeek向字節跳動提供用戶數據的情況。DeepSeek已暫停在南韓提供下載。個資保護委員會目前尚未確認洩露的國內用戶資訊被用於何處。

    南韓國家情報院日前也指控DeepSeek過度收集用戶個資，並證實DeepSeek的聊天記錄可被轉移，具辨識個人身分、將資料發送至中國企業伺服器的能力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播