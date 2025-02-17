瘦成皮包骨！17歲芭蕾少女僅27kg 父母極端保護被判刑

澳洲一名17歲芭蕾少女在父母的過度保護下「瘦成皮包骨」，體重僅有27公斤。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

2025/02/17 23:03

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲珀斯（Perth）一名17歲芭蕾少女「瘦成皮包骨」，體重僅有27公斤，因被父母以極端保護方式囚禁在童年世界中，最終導致身體嚴重營養不良，醫生警告她隨時可能因心臟驟停而命危。當地法院日前宣判，這對父母因長期忽視女兒正常成長而分別被判刑6年半及5年，案件細節令人震驚。

根據《CNN》報導，當時17歲的少女（為保護身份，下文暫稱凱特）入院時，狀態令人憂心：她的頭髮脆弱易斷、皮膚乾燥脫皮，身高僅147.5公分、體重僅27公斤，身體質量指數（BMI）僅12.5，遠低於健康範圍。儘管擁有優渥的生活條件，其父母卻將她禁錮在幼童的世界，從洗澡、擦屁股到梳理頭髮，都以照顧小孩的方式對待這位少女。

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珀斯地方法院法官布雷克（Linda Black）在判決中指出，「這不只是一宗關於營養不良的案件，而是父母有意阻止孩子正常成長的案例。」法官強調，雖然父母顯然對女兒充滿愛意，但他們卻未能履行應有的父母職責，既不促進她的身體發育，也剝奪了她情感上獨立與成熟的權利。更令人瞠目的是，為掩蓋女兒外貌與年齡不符的現實，父母多次偽造出生證明，故意謊報她的實際年齡。

凱特的父親在庭上辯稱女兒自幼挑食、堅持素食，堅稱一家人從未刻意限制她的飲食，甚至強調她自由進食。其辯護律師帕克斯曼（Oliver Paxman）表示，此案重點在於「因素食飲食導致的營養不良」，而非故意餓養。但法官對此不表認同，她表示：「每位家長都應知道若孩子攝取不足，必然會營養不良，你們卻對女兒的病態狀況視若無睹。」

此外，凱特自幼在家由母親全職照料，僅在芭蕾課與鋼琴課上有短暫與外界接觸，而家中卻只播放幼兒節目如《天線寶寶》、《冰雪奇緣》和《湯瑪士小火車》，完全剝奪了她接觸適齡內容與社交經驗的機會。其芭蕾舞老師曾多次勸告家長關注她的營養狀況，但父母均置之不理。最終，當醫護人員提議插管灌食及進行心電圖檢查時，還遭到父母拒絕，直到醫生與社會福利部門介入，凱特才獲得必要治療。

在判決後，已年滿20歲的凱特曾致函法官，表達自己對父母的依賴與不捨，懇請法庭對父母從輕處理，說道：「我所有生活費用、學費及衣食住行皆由他們供應，若父母入獄，我恐難以應對未來生活。」然而，凱特拒絕接受媒體進一步採訪，其父親律師則表示對判決結果「非常失望」，並正在考慮法律後續程序。

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