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    奧地利街頭隨機殺人釀1死5傷！敘利亞籍兇嫌與伊斯蘭國有關

    奧地利克恩頓州城市菲拉赫15日發生持刀隨機殺人案，造成1名14歲青少年喪命，另有5人受傷，其中有2人傷勢嚴重。（美聯社）

    奧地利克恩頓州城市菲拉赫15日發生持刀隨機殺人案，造成1名14歲青少年喪命，另有5人受傷，其中有2人傷勢嚴重。（美聯社）

    2025/02/17 12:25

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕奧地利克恩頓州城市菲拉赫（Villach）15日發生持刀隨機殺人案，造成1名14歲青少年喪命，另有5人受傷，其中有2人傷勢嚴重。奧地利內政部長卡納（Gerhard Karner）16日指出，涉案的23歲敘利亞籍男子疑似和極端組織「伊斯蘭國」（Islamic State）有關，在網路上被「伊斯蘭國」的極端主義影響。

    綜合外媒報導，這起隨機殺人事件發生在15日下午，在菲拉赫市中心廣場上犯案，這名23歲的敘利亞籍男子使用摺疊刀行兇，造成1死5傷。在襲擊事件發生不久後，男子被另一名42歲的敘利亞籍食品配送司機開車撞倒，隨後便遭到警方逮捕。警方表示，兇嫌為在奧地利合法居留的敘利亞籍人士，過去並沒有犯罪紀錄。

    克恩頓州州長凱薩（Peter Kaiser）向這位見義勇為的42歲敘利亞籍男子道謝，同時對死者家屬表達哀悼之意，並強調這種隨機殺人罪行必須受到嚴厲懲罰。奧地利內政部長卡納（Gerhard Karner）16日指出，這是一場與伊斯蘭國有關的伊斯蘭主義襲擊事件，兇嫌在網路上短時間內被伊斯蘭國相關組織「極端化」，成為網路極端分子，曾錄下自己向伊斯蘭國宣誓效忠的音檔，警方還在男子住家內發現伊斯蘭國的旗幟。

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